تغییر ناگهانی روی نیمکت تراکتور؛ نکونام جانشین ربیعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان جلسه‌ای طولانی میان حجت کریمی، مدیرعامل باشگاه تراکتور و محمد ربیعی، موضوع ادامه همکاری طرفین مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت دو طرف برای پایان همکاری به توافق رسیدند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شد که ربیعی مدت کوتاهی هدایت تراکتور را بر عهده داشت و تیم تحت هدایت او آخرین دیدار تدارکاتی خود را برابر شمس‌آذر برگزار کرده بود.

بر اساس این گزارش، اختلاف نظر میان مدیریت باشگاه و سرمربی از جمله موضوعاتی بود که در تصمیم به پایان همکاری تأثیر داشت و در نهایت پیش از آغاز رقابت‌های لیگ، همکاری ربیعی و تراکتور به پایان رسید.

پس از قطع همکاری با ربیعی، مدیران تراکتور مذاکرات خود را با گزینه‌های مدنظر برای هدایت تیم آغاز کردند و در نهایت جواد نکونام به عنوان گزینه اصلی انتخاب شد.

قرار است نکونام در ادامه به صورت رسمی به عنوان سرمربی جدید تراکتور معرفی شود و کار خود را روی نیمکت این تیم آغاز کند.

معرفی سرمربی جدید تراکتور همزمان با نخستین نشست خبری حجت کریمی، مدیرعامل جدید باشگاه، با خبرنگاران تبریزی انجام خواهد شد.

نکونام که سابقه کاپیتانی تیم ملی فوتبال ایران و هدایت چند تیم باشگاهی را در کارنامه دارد، پس از مدتی دوری از رقابت‌های باشگاهی بار دیگر به عرصه مربیگری بازمی‌گردد و این بار هدایت تراکتور را بر عهده خواهد گرفت.