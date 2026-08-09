کاهش محسوس دما و رگبار باران در ارسباران از دوشنبه

یونس اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشبینی مرکز پیشبینی ادارهکل هواشناسی آذربایجانشرقی اظهار کرد: از روز دوشنبه با نفوذ و فعالیت متناوب سامانه بارشی، در نیمه شمالی و شرقی استان بهویژه منطقه ارسباران، طی ساعات بعدازظهر افزایش ابر و رگبار باران رخ خواهد داد.
وی افزود: از نظر دمایی نیز از روز دوشنبه شاهد کاهش دما در استان خواهیم بود که این کاهش در نیمه شمالی آذربایجانشرقی محسوستر خواهد بود.
رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی ادارهکل هواشناسی آذربایجانشرقی با توصیه به شهروندان و مسافران برای رعایت نکات ایمنی در مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی، گفت: از توقف و اسکان در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری شود.
اکبرزاده همچنین بر ضرورت احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی و انتقال احشام به ارتفاعات تأکید کرد و افزود: با توجه به احتمال وقوع صاعقه، حضور در ارتفاعات میتواند خطرآفرین باشد.
وی در ادامه نسبت به روشن کردن آتش در مراتع و جنگلها هشدار داد و گفت: با توجه به احتمال وزش بادهای لحظهای در منطقه، از روشن کردن آتش در عرصههای طبیعی بهطور جدی خودداری شود.
نظر شما