به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد احمدی در این زمینه اظهار کرد: مرزبانان آذربایجان غربی در ادامه اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی خود برای مقابله با قاچاق و جابهجایی غیرمجاز سلاح و مهمات، موفق به شناسایی و کشف مقادیری سلاح و مهمات در مناطق مرزی استان شدند.
وی افزود: در مجموع این عملیاتها، ۳۳ قبضه انواع سلاح جنگی و شکاری به همراه تعدادی خشاب و یکهزار و ۲۲۹ تیر مهمات کشف و ضبط شد.
فرمانده مرزبانی آذربایجانغربی ادامه داد: در ارتباط با این پروندهها، ۱۷ نفر از عوامل مرتبط با حمل، نگهداری و جابهجایی غیرمجاز سلاح و مهمات نیز شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده مرزبانی آذربایجانغربی ادامه داد: افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضائی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شدند.
وی با تأکید بر تداوم برخورد با قاچاقچیان و عوامل مرتبط با حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز گفت: مرزبانان استان با بهرهگیری از ظرفیتهای اطلاعاتی و عملیاتی و همچنین رصد مستمر مناطق مرزی، تحرکات مرتبط با قاچاق و جابهجایی غیرقانونی سلاح و مهمات را زیر نظر دارند.
فرمانده مرزبانی آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: تأمین امنیت پایدار در نوار مرزی و مقابله با فعالیتهای غیرقانونی از اولویتهای مرزبانی است و نیروهای مرزبانی با هرگونه تلاش برای ورود، خروج یا انتقال غیرمجاز سلاح و مهمات بهصورت قاطع برخورد خواهند کرد.
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