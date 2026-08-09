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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

تعداد مصدومان آتش سوزی کارخانه فندک نصیرآباد به ۱۰ نفر رسید

تعداد مصدومان آتش سوزی کارخانه فندک نصیرآباد به ۱۰ نفر رسید

رباط کریم- سخنگوی اورژانس تهران گفت: تعداد مصدومان آتش سوزی کارخانه فندک نصیرآباد به ۱۰ نفر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی سخنگوی اورژانس تهران ظهر یکشنبه گفت: تعداد مصدومان آتش سوزی کارخانه فندک نصیرآباد به ۱۰ نفر رسید، یک نفر نیز در این حادثه جان خود را از دست داده است.

وی از احتمال افزایش مصدومان خبر داد و افزود: این گزارش نهایی نیست.

براساس این گزارش، ساعت ۷:۲۰ صبح یکشنبه گزارشی مبنی بر وقوع حریق در شهرک صنعتی نصیرآباد، واقع در بهارستان در جنوب‌غرب استان تهران، به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

 این حریق در یکی از واحدهای صنعتی فعال در زمینه تولید فندک و گاز فندک رخ داده و گستردگی قابل توجهی داشته است.

کد مطلب 6911922

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