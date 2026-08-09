درستکار: بنای ما بر اخراج نایب قهرمان جهان نیست/ او کارت زرد گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان درستکاردرباره وضعیت احمد جوان و مباحث مطرح‌شده پیرامون احتمال اخراج این کشتی‌گیر از اردوی تیم ملی اظهار کرد: بنای ما بر اخراج احمد جوان نیست، اما برای موفقیت تیم ملی، آنچه در چرخه انتخابی تیم ملی نوشته شده و همچنین رعایت نظم و انضباط و مواردی که در اردو از سوی کادر فنی اعمال می‌شود، باید دقیقاً رعایت شود.

وی ادامه داد: احمد جوان در اردوی پیش وزن غیرمتعارفی داشت. برای رسیدن به وزن ۶۱ کیلوگرم، با مربی بدنساز تیم، مربی شخصی‌اش آقای فریدج، آقای قاسم‌نیا و همچنین دکتر حمید، جلسه‌ای برگزار کردیم و مواردی را در بحث تمرینی و تغذیه ورزشی به او عنوان کردیم.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: توقع ما این بود که احمد جوان در این اردو به وزن ایده‌آلی که مدنظر داشتیم برسد، اما متأسفانه مواردی که به او گفته بودیم رعایت نشده و آن چیزی که می‌خواستیم انجام نشده است.

درستکار تأکید کرد: بنای ما بر اخراج نیست، اما اگر قرار باشد مواردی که در بحث نظم و انضباط به کشتی‌گیران گفته‌ایم رعایت نشود، هر کسی که باشد، طبق مواردی که در چرخه انتخاب تیم ملی نوشته شده، حتماً با او برخورد انضباطی خواهد شد.

وی افزود: ما از احمد جوان که نایب‌قهرمان است، توقع بیشتری داریم؛ هم در رعایت نظم و انضباط و هم اینکه اگر قرار است مدال سال گذشته‌اش را تکرار کند یا رنگ مدالش را بهتر کند، حتماً باید در چارچوب کار کند.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد درباره ادامه حضور احمد جوان در اردو گفت: احمد در این اردو حضور خواهد داشت. رسانه‌ها به شکلی خبر را منتشر کرده‌اند که انگار قرار است اخراج شود، در حالی که بنای ما بر اخراج نیست. البته تذکر جدی به او داده شده است؛ هم در اردوی پیش و هم در این اردو، اما تذکر این بار جدی‌تر است.

درستکار تصریح کرد: احمد جوان کارت زرد گرفته و حتماً باید تا پایان این اردو به شرایطی که ما می‌خواهیم برسد. اگر این اتفاق نیفتد، حتماً برای تصمیم جدی‌تری اقدام خواهیم کرد.

وی درباره احتمال جایگزینی احمد جوان در صورت نرسیدن به وزن ۶۱ کیلوگرم برای مسابقات جهانی گفت: اگر احمد جوان به وزن برسد، طبق چرخه انتخاب تیم ملی، حق اوست که انتخاب شود و خودش نماینده ایران خواهد بود. اما اگر بخواهد مواردی را که به او گفته شده رعایت نکند، ما برای موفقیت تیم ملی باید به فکر جایگزین او باشیم.