نشست متن خوانی و معرفی اندیشه های صلح پایدار کانت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست متن خوانی و معرفی اندیشههای صلح پایدار کانت برگزار میشود.
این نشست چهارشنبه ۱۱ دی از ساعت ۱۶ الی ۱۸ با ارائه محسن فرشاد یکتا در خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان نجات اللهی، نبش خیابان ورشو برگزار خواهد شد.
نشست متن خوانی و معرفی اندیشه های صلح پایدار کانت در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست متن خوانی و معرفی اندیشههای صلح پایدار کانت برگزار میشود.
این نشست چهارشنبه ۱۱ دی از ساعت ۱۶ الی ۱۸ با ارائه محسن فرشاد یکتا در خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان نجات اللهی، نبش خیابان ورشو برگزار خواهد شد.
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