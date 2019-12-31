به گزارش خبرگزاری مهر، نشست متن خوانی و معرفی اندیشه‌های صلح پایدار کانت برگزار می‌شود.

این نشست چهارشنبه ۱۱ دی از ساعت ۱۶ الی ۱۸ با ارائه محسن فرشاد یکتا در خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان نجات اللهی، نبش خیابان ورشو برگزار خواهد شد.