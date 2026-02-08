قطع گاز ۲۱۰ هزار ویلای خالی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، هژبر جوادی در نشست شورای مدیریت بحران استان در ساری اظهار داشت: با کاهش دما در استان، مصرف روزانه گاز به حدود ۳۶ میلیون مترمکعب رسیده و پایش دقیق مصرف در بخشهای مختلف شامل صنایع، ادارات و اماکن پرمصرف در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: کنترل دقیق مصرف وسایل گرمایشی، برخورد با مصرفهای غیرضروری و نظارت بر دمای ادارات به منظور کاهش مصرف گاز در اولویت قرار دارد. تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند دمای محیط را در حد ۱۸ درجه سانتیگراد حفظ کنند و حداقل ۲۰ درصد کاهش مصرف نسبت به سال گذشته را رعایت کنند، در غیر این صورت امکان قطع گاز وجود دارد.
جوادی با بیان اینکه بیش از ۲۲۰ هزار ویلای خالی از سکنه در استان شناسایی شدهاند، گفت: گاز این ویلاها پس از هشدار و مشاهده مصرف غیرضروری قطع شده است. در حال حاضر، در هر هفته گاز ۲ تا ۳ هزار ویلای خالی قطع میشود و تاکنون بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ ویلا به دلیل عدم سکونت و هدررفت انرژی از شبکه گاز خارج شدهاند.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران تأکید کرد که حفظ پایداری تأمین گاز بخش خانگی خط قرمز شرکت است و اولویت اصلی در شرایط بحرانی تأمین نیاز خانوارها خواهد بود.
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