خبرگزاری مهر، گروه استانها نیره شفیعیپور: رسانهها همواره در رویدادهای مهم کشورها اثرگذاری بالایی داشتهاند و هرگاه نیاز به مشارکت مردم، جریان سازی، اطلاع رسانی و … بوده، از ابزار رسانه به بهترین نحو استفاده شده و رسانهها نیز بهحق همواره تأثیرگذاری خوبی داشتهاند.
یکی از رویدادهای مهمی که رسانه بیشک در آن اثرگذاری بالایی دارد، انتخابات است زیرا رسانهها با جریانسازی که انجام میدهند میتوانند مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب کنند و با مشارکت بالای آنها، اعتبار خوبی به این رویداد مهم بدهند.
وقتی انتخابات جریان محلیتری دارد، یعنی وقتی قرار است عدهای از یک استان برای کسب کرسی در شورای شهر یا مجلس شورای اسلامی با یکدیگر رقابت کنند، آنگاه نقش رسانههای محلی نیز جدیتر و پررنگتر میشود.
استان یزد در حال حاضر دارای ۱۲۰ رسانه اعم از روزنامه، هفتهنامه، ماهنامه، گاهنامه، پایگاه خبری، سرپرستی روزنامههای سراسری و خبرگزاریها است.
آغاز تلاش رسانههای یزد برای داغ کردن تنور انتخابات
گرچه همواره در آستانه انتخابات، رسانههای دیگری نیز با مجوز یا بدون مجوز بروز و ظهور میکنند اما کار رسمی اطلاعرسانی توسط این ۱۲۰ رسانه انجام میشود که البته شاید تعداد فعالان حرفهای آنها در همه ایام سال به ۴۰ مورد برسد.
رسانههای یزد نیز مانند سایر رسانهها از چندی پیش با نزدیک شدن به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دست به کار شدهاند و هریک به نحوی در تلاش برای داغ کردن تنور انتخابات هستند؛ یکی به فکر مشارکت حداکثری، دیگری به دنبال انتخابات سالم و قانونی و برخی به دنبال تجارت و کسب درآمدهای غیرمتعارف از مسیر نشر رپرتاژها و وعدههای ممکن و غیرممکن نامزدها هستند.
گرچه اغلب این کاندیداها خود در اینستاگرام و تلگرام و دیگر پیامرسانها فعال شدهاند و کمتر به رسانهها احساس نیاز میکنند اما برخی پایگاههای خبری یزد نیز فعالیت خود را با انتشار عکس و مصاحبه از کاندیداهای مدنظر خود آغاز کردهاند.
برخی روزنامهها و هفتهنامهها نیز رایزنیها را انجام دادهاند و فعلاً هرازگاهی به بهانههای مختلف، مطالبی با عکسهای در تیتر اول منتشر میکنند تا به تدریج چشم و ذهن مخاطبان خود را با نامزدها آشنا کنند.
برخی رسانهها بر اساس خط سیاسی خود به سراغ نامزدهای مورد نظرشان رفتهاند اما برخی دیگر، حزب و گروه و دسته و خط سیاسی نمیشناسند و هرکه پول بدهد، عکس و مطلبش را منتشر میکنند.
رسانههای یزد در دورههای قبل انتخابات کار منسجم و برنامهریزی شدهای نداشتند
البته برخی رسانهها نیز بر مدار اخلاق حرکت میکنند و گرچه به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی، همه رسانهها در مسیر درآمدزایی قرار گرفتهاند، اما خود را در قبال نشر مطالب مسئول میدانند و در کنار توجه به مادیات، گوشه چشمی نیز به محتوای مطالب دارند.
رئیس خانه مطبوعات یزد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: اگر بگوییم در دورههای قبل، رسانههای یزد در بحث مشارکت و حضور مردم نقش جدی ایفا کردهاند، کمی اغراق کردهایم اما با ظرفیتی که در رسانههای یزد وجود داشت، کارهای پراکندهای در این زمینه انجام شد.
فرزاد فیضی عنوان کرد: رسانههای یزد در دورههای مختلف انتخابات، کار منسجم و برنامهریزی شدهای نداشتند به ویژه در بحث مشارکت که این بخش نیازمند یک اتفاق جدی است.
سیاست رسانهها تحتالشعاع اقتصاد رسانه
وی افزود: البته امروز اقتصاد رسانه تعیین میکند که هر رسانه در انتخابات و معرفی نامزدها یا به مشارکت طلبیدن مردم، به چه شکل عمل کند و شاید در بسیاری از موارد سیاستها تحتالشعاع اقتصاد رسانه قرار گیرد.
فیضی بیان کرد: البته برخی رسانهها نیز کارهای خوبی انجام دادهاند اما ظرفیت و پتانسیل بیشتری در رسانههای یزد وجود دارد که تاکنون از آن استفاده نشده است که در این شرایط لازم است خانه مطبوعات، انجمن صنفی مدیران خبرگزاریها و پایگاههای خبری و حتی کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات استان یزد با ساماندهی رسانهها، ظرفیت آنها را بالفعل کنند.
آنچه در این شرایط مهم و ضروری به نظر میرسد، شناخت صحیح مردم از کاندیداهاست زیرا در این صورت، برنامههای یک کاندیداها یا حتی وجاهت او در جامعه، میتواند مردم را به مشارکت در انتخابات ترغیب کند.
کار خبر و اطلاعرسانی در رسانههای مکتوب محلی در یزد به چند روزنامه و هفتهنامه خلاصه میشود که برخی از آنها بر مدار اخلاق و قانون حرکت میکنند اما برخی دیگر مسیری متفاوت را در پیش گرفتهاند.
وقتی جامعه با حداقل شناخت از نامزدها دست به انتخاب میزند
از سوی دیگر سردبیر روزنامه بشارت یزد هم در مورد کارکرد رسانهها در انتخابات به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه به دلیل نبود تحزب در ساختار سیاسی ایران، معمولاً جامعه با حداقل شناخت ممکن از نامزدهای انتخاباتی به ویژه در انتخابات مجلس که با تعدد کاندیداها مواجهیم، دست به انتخاب میزند.
صالح مستوفیان بیان کرد: این موضوع در کنار مبهم بودن مواضع و تفکرات نامزدها و تبیین نشدن جزئیات عملیاتی تحقق شعارهایشان باعث شده هر مجلسی در ایران با تغییرات گسترده چهره نمایندگان تشکیل شود به عبارت دیگر مردم هر چهار سال به این نتیجه میرسند که شعارها و وعدههای داده شده در عمل تحقق نیافته و باز در یک چرخه تکراری همان مسیری را طی میکنند که در انتخابات قبلی اتفاق افتاده است.
وی افزود: متأسفانه در اغلب موارد انتخاب نمایندگان مجلس با حداقل شناخت و بر اساس شعارهایی کلی و دهان پرکن که چگونگی اجرایی شدن آن چندان مشخص نیست، انجام میشود و به نظر میرسد در این شرایط است که رسانهها میتوانند بخشی از وظیفه احزاب در معرفی چهره واقعی کاندیداها و به چالش کشیدن آنها در زمینه نجوه اجرایی شدن برنامههایشان را بر عهده بگیرند.
انتخابات اسفند ۹۸ از متفاوتترین انتخاباتها در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران
مستوفیان ادامه داد: انتخابات اسفند ۹۸ را میتوان یکی از متفاوتترین انتخاباتها در تاریخ نظام جمهوری اسلامی دانست زیرا حجم نارضایتیها در زمینههای مختلف به بالاترین حد خود رسیده و بسیاری به این نتیجه رسیدهاند که از طریق صندوق رأی نمیتوان مشکلات اقتصادی و یا محدودیتهای اجتماعی را برطرف کرد و تبلیغات گسترده مخالفان نظام هم به این فضا دامن زده است.
وی تصریح کرد: بیشک مشارکت پایین در انتخابات به تشدید روند بیاعتمادی و فاصله افتادن میان مردم و حکومت منجر خواهد شد و زمینه را برای رفتارهای فراقانونی و اغتشاش و ناامنی مهیا میسازد که در این شرایط رسالت مهم رسانهها، تبیین این واقعیت است که تنها راه دموکراتیک برای اصلاح امور در دنیای امروز، رجوع به صندوق رأی است.
سردبیر روزنامه بشارت یزد عنوان کرد: به ویژه در شرایطی که امنیت ایران مورد طمع دشمنان قرار دارد و هر راه دیگری برای تغییر شرایط به احتمال زیاد منجر به خدشه بر تمامیت ارضی و اتحاد ملی ایرانیان خواهد شد، حضور در انتخابات ضروریتر است بنابراین رسانهها هم در کنار سایر نهادها همچون شورای نگهبان، وزارت کشور و …در این شرایط وظیفهای خطیر بر عهده دارند.
تلاش برای معرفی نامزدها و راهکارهای آنها در زمینه رفع مشکلات کشور در قامت نمایندگی مجلس
وی افزود: روزنامه بشارت یزد هم در انتخابات پیشرو تلاش میکند کاندیداهای استان برای مجلس یازدهم را دقیقتر به مردم معرفی کند و تا حد امکان با طرح مشکلات فعلی کشور در همه زمینهها، راهکار آنها را در قامت نمایندگی مجلس جویا شود. همچنین در قالب یادداشتها و گفتگو با صاحبنظران، اهمیت صندوق رأی را برای یزدیها تبیین کند هر چند به نظرم کار بسیار سختی در پیشرو داریم.
برخی روزنامهها و هفتهنامههای دیگر یزد یا مدیران برخی پایگاههای خبری نیز بر همین باورند و روند فعالیت آنها، باور آنها در مورد نقش رسانه در این رویداد مهم را به تصویر میکشد اما برخی دیگر انتخابات را تنها فرصتی برای تجارت خود میدانند که امید میرود با ورود ارشاد و دیگر دستگاههای متولی امر، این روند کنترل شود.
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