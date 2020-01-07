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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۱۸

در الضالع صورت گرفت؛

۱۱ کشته و ۲۰ زخمی در حمله یمنی ها علیه پادگان متجاوزان

۱۱ کشته و ۲۰ زخمی در حمله یمنی ها علیه پادگان متجاوزان

نیروهای یمنی موفق شدند در جریان حمله خود علیه متجاوزان تعداد زیادی از آنها را به هلاکت رسانده و یا زخمی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای یمنی موفق شدند در جریان حمله خود علیه متجاوزان در جنوب یمن تعداد زیادی از آنها را به هلاکت رسانده و یا زخمی کنند.

یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن صبح امروز (سه‌شنبه) در یک حمله موشکی پادگان «الصدرین» واقع در استان «الضالع» در جنوب یمن را هدف قرار داد.

در این حمله موشکی ۱۱ تن کشته و ۲۰ نفر نیز زخمی شده‌اند البته هنوز مشخص نیست این حمله به وسیله موشک بالستیک یا پهپاد صورت گرفته است.

برخی منابع خبری یمنی نیز اعلام کرده‌اند که موشک شلیک شده رژه نظامی تیپ چهارم الصدرین را هدف قرار داده است و احتمال بالا رفتن تعداد تلفات وجود دارد.

کد مطلب 4819094
فاطمه صالحی

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