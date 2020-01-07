به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، اتحادیه جهانی تقریب نهاد خانواده قربانیان ترور بیانیه داد. متن بیانیه به شرح زیر است؛

شهید سرافراز امت اسلام، عمر پربرکت خود را در راه دفاع از اسلام، انقلاب و مظلومان در ایران و کشورهای منطقه گذراند و پس از عمری مجاهدت خالصانه، توسط اشقیاء و اشرار زمان به مقام والای شهادت نائل آمد و به جرگه شهدای مظلوم ترور پیوست.

محور پر افتخار مقاومت، مدیون رشادت ها و فداکاری های شبانه روزی شهید سلیمانی است، وی نسلی معتقد و متعهد از جوانان رزمنده مومن و انقلابی در ایران، عراق، سوریه، یمن و لبنان را پرورش داد که با اتکا به روح جهاد و مقاومت و اسلام اصیل در مقابل استعمار و استکبار و زیاده گویی قدرت های بیگانه و تروریست های منحرف و سیه دل تکفیری داعش ایستاده اند.

همین روحیه مقاومت، جهادی و الهام بخش سردار سپاه اسلام بود که بغض و کینه او را در دل شیطان بزرگ و اسرائیل نامشروع کاشت که بارها او را به ترور و حذف تهدید کرده بود. غافل از اینکه شهادت مسیری بود که سلیمانی ها و مغنیه ها و ابو مهدی ها، آن را سعادت دنیا و آخرت خود می دانند.

اقدام جنایت کارانه آمریکا هرچند قلب ملت های مسلمان منطقه را به دردآورد و حماقت سردمداران رژیم تروریستی آمریکا و ناتوانی آن در فهم معادلات جدید منطقه ای را نشان داد، لیکن اقدامی دور از انتظار از رژیم حامی تروریسم نبوده و نیست.

سران کاخ سفید و رژیم آدم کش صهیونیستی از دهه ها قبل، ناتوانی خود را در مواجهه با مخالفان، منتقدان و مجاهدان را به شکل حذف فیزیکی و ترور نشان داده اند. ایالات متحده آمریکا از چهار دهه و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، با حمایت از گروهک های تروریستی، نقش پشتیبان اصلی از آن ها در ترور بیش از 17000 تن از شهروندان ایرانی را ایفا کرده است.

جنایت این رژیم تروریستی، مصداق بارز تروریسم دولتی و ناتوانی در مواجهه با منطق جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت در ضرورت خروج بیگانگان از سراسر منطقه است.

سران کاخ سفید، رژیم نامشروع صهیونیستی و اذناب منطقه ای آن ها باید بدانند که خون شهدای مظلوم ترور به ویژه سرداران رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهان آنان به هدر نخواهد رفت و مکتب این شهیدان، همچنان الهام بخش جوانان مسلمان در سرتاسر منطقه خواهد بود.

اتحادیه جهانی تقریب نهاد خانواده قربانیان ترور، ضمن تسلیت حادثه تروریستی فرودگاه بغداد و شهادت سردار جاوید اسلام حاج قاسم سلیمانی و فرمانده میدانی سرافراز حشدالشعبی حاج ابومهدی المهندس و جمعی از همراهان آنان را به حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری، دو ملت ایران و عراق و همه دوستداران و ارادتمندان جبهه مقاومت، علو درجات را برای آن شهدای سعید از درگاه پروردگار متعال و جبار خواستار است.