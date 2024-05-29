کشف مواد مخدر صنعتی و سلاح گرم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول بهرامی سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: در راستای مبارزه قاطع و همه جانبه علیه قاچاقچیان و سوداگران مرگ و برخورد ویژه با عوامل و عناصر اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر در پایتخت، مأموران کلانتری ۱۵۹ بی سیم حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به فردی با کوله پشتی مشکوک شده و او را زیر نظر گرفتند.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهم با رؤیت مأموران متواری شد و عوامل کلانتری با آمادگی هر چه تمام تر در یک عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری وی شدند.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری با توجه به سابقه دار بودن متهم گفت: در بازرسی اولیه از متهم مقدار ۸ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی و یک قبضه سلاح گرم کمری به همراه ۶ گلوله جنگی کشف و ضبط شده و متهم اعتراف نمود که قصد فروش مواد مخدر را داشت که دستگیر شد.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت در پایان خاطرنشان کرد: متهم به همراه مواد و سلاح مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.