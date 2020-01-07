ایرانشناس شهیر ژاپنی شهادت سردار سلیمانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، هیتوشی سوزوکی ایران شناس و پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات اقتصادی آسیا زیر نظر وزارت اقتصاد ژاپن، ضمن ابراز همدردی با ملت بزرگ ایران در پی شهادت سردار سرافراز سپهبد قاسم سلیمانی، دیدگاه‌های خود در این زمینه را به رایزنی فرهنگی سفارت ایران در ژاپن اعلام کرد.

وی در همین ارتباط گفت: این جانب به عنوان یکی از شهروندان ژاپن شهادت سپهبد قاسم سلیمانی را که مدت طولانی به عنوان فرمانده برجسته کشور ایران برای امنیت و حفاظت از صلح در منطقه خاورمیانه فعالیت می‌کرد، تسلیت عرض می‌کنم.

سوزوکی در ادامه درباره لزوم موضع گیری نهادهای بین المللی نسبت به این جنایت نیز اشاره کرد: این اقدام از نظر قوانین بین المللی و همچنین تعهدات انسانی قابل قبول نیست و عاملان این جنایت مقصر هستند.

وی در پایان ضمن ابراز همدردی با ملت ایران اظهار امیدواری کرد که با اتخاذ تدابیر لازم، شاهد ثبات و امنیت در آینده در منطقه باشیم.