مجمع تشخیص مصلحت باید FATF را برای همیشه بایگانی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستورخود ضمن عرض تسلیت شهادت سردار سلیمانی، گفت: اقدام رژیم آمریکا در ترور سپهبد سردار سلیمانی آغازگر سطح جدید و نقطه عطفی از تقابل با محوریت مقاومت و علی الخصوص جمهوری اسلامی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه بر این اساس سطح واکنش ما به عنوان ستون این محور تعیین کننده موازنه قدرت در سطح منطقه و جهان خواهد بود، افزود: تنزل این حادثه به عنوان ترور یک فرمانده از خیل فرماندهان نظامی ایران و برابر کردن ایشان با یکی از ژنرال های نظامی آمریکا با توجه به پیام ملت شریف ایران و تمامی ملت های دنیا در این چند روز، غیرقابل قبول است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: امروز باید توجه کرد که شهادت قاسم سلیمانی یک ترور و قتل نیست، بلکه اعلام جنگ است و آمریکا علیه ما اعلام جنگ کرده است و پاسخ قتال را باید با قتال داد.

پژمانفر بیان کرد: در مقابل شهادت قاسم سلیمانی قهرمان ملی، اسطوره ایستادگی و شاگرد مخلص امام (ره) و رهبری باید انتقام سخت گرفت و این خواسته همه ملت ایران است.

وی گفت: متأسفانه برخی افراد از سرِ دلسوزی و یا ترس همنوا با ترامپ شده اند و اقدام به تشریح ابعاد سیاسی و اقتصادی پاسخ جمهوری اسلامی به ایالات متحده آمریکا کرده اند و سعی می کنند ایران را از اقدام تلافی جویانه، محکم و متناسب برحذر دارند تا موضوع در یک فضای ابهام با فرسایشی شدن و ابهامات پایان پذیرد که به جد همراه با ملت شریف ایران می گویم که عدم واکنش قاطع به عنوان ضعف تلقی می شود و دشمن را به سمت فشار بیشتر سوق می دهد.

نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: ملت ما دنبال انتقام سخت، به هنگام، متناسب و مستقیم نظامی است که کمترین نتیجه آن علاوه بر مطلبی که در طرح سه فوریتی مجلس به تصویب رسید، موجب می شود که با سرعت منطقه غرب آسیا از لوث وجود عناصر نظامی آمریکا تخلیه شود اما در غیر این صورت در منطقه با کوهی از کشته شدگان توسط آمریکا روبرو خواهیم شد.

پژمانفر ادامه داد: آقای رئیس جمهور! شما گفتید که مذاکره و برجام توانست سایه جنگ را از سرِ کشور دور کند و حالا ببینید که با برجام نه تنها سایه جنگ برطرف نشد، بلکه امروز وارد جنگ شده ایم.

وی اظهارداشت: آقای روحانی! خسارت اعتراف دیرهنگام و بدون عذرخواهی از ملت شریف ایران را چه کسی باید بدهد؟ با ریخته شدن خون سردار سلیمانی به دست آمریکایی ها، همه ما مسئولان باید به خودمان بیاییم و بدانیم که جای هیچ گونه دیپلماسی با آمریکا وجود ندارد.

نماینده مردم مشهد در مجلس تأکید کرد: از امروز به بعد هر مقام مسئولی که بخواهد از آمادگی برای مذاکره با آمریکایی ها سخن بگوید، این اقدام از نظر ملت ایران یک اقدام خیانتکارانه است و مستوجب مجازات خواهد بود.

پژمانفر تصریح کرد: دولتی ها و کسانی که باز بر طبل الحاق ایران به FATF و پالرمو می کوبند، آیا می دانند که با الحاق کشور به این لوایح، حاج قاسم سلیمانی در لیست ترور آنان قرار می گرفت و باید وی را تحویل آمریکا می دادیم؟ دولت باید در اسرع وقت این لوایح را پس بگیرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید برای همیشه این لوایح را از دستور کار خود خارج و بایگانی کند.

وی همچنین خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: آقای آذری جهرمی شما مقصر هستید و اگر در فروردین ۹۸ که اینستاگرام صفحات سپاه پاسداران را حذف کرد، مقابل آنان می ایستادید، آنان امروز چنین وقیحانه یک ملت را تحقیر نمی کردند. روزی که اینستاگرام را به عنوان یک پلتفرم اصلی ۸۵ میلیون ایرانی به ما تحمیل کردید، آیا نمی دانستید که روزی آنان پیام های مردم درباره افرادی چون سردار سلیمانی را پاک می کنند؟

این نماینده مجلس با اشاره به راه افتادن موج نامگذاری فرزندان ذکور متولد شده در این روزها به نام قاسم، گفت: باید به چنین پدران و مادرانی مرحبا گفت که امروز نام فرزندان خود را قاسم می گذارند که این موضوع یادآور روزهای انقلاب است که نام پسران خود را روح الله می گذاشتند.

پژمانفر گفت: از هیئت رئیسه و رئیس مجلس می خواهم ساختمان جدیدی را که در مجلس در شُرف اتمام است، به نام شهید قاسم سلیمانی نامگذاری کنند.