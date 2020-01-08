پوشش گسترده پاسخ موشکی ایران علیه آمریکا در شبکه «المسیره»

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه یمنی المسیره به صورت گسترده به پوشش خبر حملات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران علیه پایگاه های آمریکایی در عراق پرداخت.

بر اساس گزارش این شبکه وابسته به گروه های مقاومت یمن، مردم سراسر ایران برای ابراز خرسندی از پاسخ موشکی به ترور فرماندهان مقاومت فریاد تکبیر سر دادند.

این شبکه گزارش داد که پس از شلیک موشک‌های مذکور مردم ایران در تهران و سایر استان‌ها برای ابراز شادی از پاسخ به اقدام آمریکا، در مساجد و پشت بام‌های منازل فریاد تکبیر سر دادند.

لازم به ذکر است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد امروز پایگاه‌های «عین الاسد» و «اربیل» عراق که میزبان تروریست‌های آمریکایی هستند را در نخستین گام از انتقام سخت، هدف شلیک دهها موشک بالستیک قرار داد.