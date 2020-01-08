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۱۸ دی ۱۳۹۸، ۹:۳۲

در واکنش به حمله به عین‌الاسد؛

ژاپن دعوت به دیپلماسی کرد/ احتمال لغو سفر منطقه‌ای آبه

ژاپن دعوت به دیپلماسی کرد/ احتمال لغو سفر منطقه‌ای آبه

رسانه‌های ژاپنی از احتمال لغو سفر خاورمیانه‌ای نخست‌وزیر این کشور در واکنش به تحولات اخیر منطقه خبر می‌دهند حال آنکه همزمان توکیو طرفین درگیری را به خویشتنداری دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه ژاپنی «مینیچی» به نقل از یک منبع آگاه، از قصد شینزو آبه نخست‌وزیر این کشور برای لغو سفر به خاورمیانه در پی تحولات اخیر از جمله عملیات انتقام‌جویانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه پایگاه آمریکایی عین‌الاسد خبر داد.

آبه قرار بود سفری به عربستان سعودی، امارات و عمان داشته باشد.

همزمان، خبرگزاری رویترز می‌گوید شورای امنیت ملی ژاپن قرار است جلسه‌ای حول محور اوضاع منطقه داشته باشد حال آنکه تصمیم‌گیری درباره لغو سفر آبه هنوز نهایی نشده است.

با این حال یوشیهید سوگا، سخنگوی کابینه ژاپن از همه طرفین درگیر در منطقه خواست از تنش‌های بیشتر پرهیز کنند. وی همچنین از تداوم دیپلماسی ژاپن خبر داد.

دولت توکیو همچنین از عدم تغییر برنامه خود برای اعزام نیرو به خاورمیانه با هدف جمع‌آوری اطلاعات و تأمین امنیت کشتی‌های تجاری خبر داد.

طبق اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این عملیات با نام سردار شهید سلیمانی و با رمز یا زهرا (س) انجام شده است.

این حمله در حالی انجام شد که قرار بود امروز چهارشنبه، سنای آمریکا در صحن علنی شنونده ادعاهای وزرای خارجه و دفاع آمریکا و همچنین مدیر سیا و رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور درباره اقدام خصمانه واشنگتن در به شهادت رساندن سردار حاج قاسم سلیمانی باشد.

کد مطلب 4820074
مریم خرمایی

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    نظرات

    • آوستوراقیان IR ۱۲:۰۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
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      پاسخ
      فقط مرگ بر آمریکا و اسرائیل

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