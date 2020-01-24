  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ بهمن ۱۳۹۸، ۰:۱۳

گروسی در گفتگو با مهر:

هواداران نگران استقلال هستند/ انتظار از بازیکنان زیاد است

هواداران نگران استقلال هستند/ انتظار از بازیکنان زیاد است

پیشکسوت باشگاه استقلال گفت: هواداران این تیم به خاطر اتفاقاتی که رخ داده نگران این تیم در نیم فصل دوم هستند.

محسن گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط آبی پوشان برای شروع مجدد لیگ برتر گفت: استقلال در یک ماه گذشته حواشی زیادی داشت. استراماچونی رفت، مجیدی آمد. تغییرات در کادر مدیریتی زیاد بود و روزهای خوبی را این تیم سپری نکرد و حالا هواداران نگران نیم فصل دوم هستند.

گروسی اظهار داشت: متأسفانه چند بازیکن از جمع استقلال جدا شدند. البته بازگشت میلیچ و دیاباته اتفاق خوبی بود که می تواند به تیم کمک کند. باید بازیکنانی که به تازگی به استقلال پیوسته اند، نقاط ضعف را برطرف کنند.

پیشکسوت باشگاه استقلال در خصوص دلخوری فرهاد مجیدی از شرایط تمرینات استقلال، تصریح کرد: حتماً شرایط خوب نبوده است که چنین اتفاقی رخ داده، این موضوع برای استراماچونی هم به وقوع پیوست و او به خاطر مشکلاتی که وجود داشت، مجبور شد از ایران برود. حالا که فرهاد این شرایط سخت را قبول کرده، مسئولان باید نهایت همکاری را با او داشته باشند تا او بتواند با آرامش به کارش ادامه دهد.

کد مطلب 4825268

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها