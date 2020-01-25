مه و کولاک در جاده های زنجان حاکم شده است

سرهنگ عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جاده‌های استان زنجان اشاره کرد و گفت: با توجه به بارش سنگین برف، مه و کولاک مقطعی در محورهای زنجان به دندی، دندی به تخت سلیمان، زنجان به طارم، زنجان به تهم و چورز ق و نیک پی به ماهنشا ن حاکم است.

وی اظهار کرد: همچنین مه غلیظ و کولاک در گردنه‌های کوهستانی استان زنجان بسیارمحسوس است که در این میان رانندگان با دقت و حوصله رانندگی کنند و در حد ممکن در این مسیرها تردد نکنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان، گفت: همچنین با توجه به بارش برف، سطح جاده‌های استان زنجان خیس و لغزنده است و استفاده از زنجیر چرخ در جاده‌های استان زنجان ضروری است.

مظفری ابراز کرد: رانندگان برای داشتن سفری امن و راحت سرعت مطمئنه را رعایت کنند چرا که زمان بارش رانندگی بسیار سخت است.