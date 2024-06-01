طرح شفافیت تایید شد/مشارکت برای شورای نگهبان مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (شنبه ۱۲ خرداد ماه) ضمن تسلیت شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و همراهانش، بیان کرد: بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به جداول بودجه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. بر این اساس جداول بودجه ۱۴۰۳ تبدیل به قانون شد.

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی تأیید شد



وی تاکید کرد: طرح اصلاح مواد ۱۹ و ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. بر اساس طرح اصلاح مواد ۱۹ و ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که در شورای نگهبان تأیید شد، احراز هویت در انتخابات پیش‌رو علاوه بر شناسنامه با کارت ملی هم انجام خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت و اطلاعات با فدراسیون روسیه و همچنین لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی انتظامی بین ایران و قرقیزستان به تأیید شورای نگهبان رسید.



وی ادامه داد: طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که درباره جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت بود، پس از اصلاحات، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و جهت اجرا، مراحل ابلاغ را طی خواهد کرد.



طحان نظیف تصریح کرد: بررسی طرح استفساریه ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از دیگر مواردی است که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار گرفت که زمان لازم‌الاجرا دانستن این مصوبه مورد ایراد قرار گرفت و خلاف اصل ۷۳ تشخیص داده شد.‌



طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا مصوبه تعطیلی شنبه‌ها با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی انطباق دارد، گفت: مجلس یازدهم در روزهای پایانی خود مصوبات زیادی داشت که شورای نگهبان بسیاری از این مصوبات را بررسی و درباره آن اعلام نظر کرد.



وی بیان کرد: مصوبه تعطیلی شنبه‌ها در نوبت رسیدگی در شورای نگهبان است و به محض اتمام بررسی، نظر شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد.

مصوبه تعطیلی شنبه‌ها در نوبت رسیدگی در شورای نگهبان است

طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا مصوبه تعطیلی شنبه‌ها با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی انطباق دارد، گفت: مجلس یازدهم در روزهای پایانی خود مصوبات زیادی داشت که شورای نگهبان بسیاری از این مصوبات را بررسی و درباره آن اعلام نظر کرد. مصوبه تعطیلی شنبه‌ها در نوبت رسیدگی در شورای نگهبان است و به محض اتمام بررسی، نظر شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد.



سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و زمان آغاز تبلیغات، گفت: زمان قانونی شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها ۵ روز است و امکان تمدید آن به مدت ۵ روز دیگر نیز پیش‌بینی شده است که از ۵ روز اول حتماً استفاده خواهیم کرد و در تلاش هستیم تا از ۵ روز دوم استفاده نکنیم. طبیعتاً بعد از بررسی صلاحیت‌ها و اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها، زمان تبلیغات انتخاباتی تا ۲۴ ساعت قبل از روز انتخابات ادامه خواهد داشت.

همکاری قوه قضائیه با شورای نگهبان در برخورد با تخلفات انتخاباتی

طحان نظیف درباره همکاری قوه قضائیه با شورای نگهبان و برخورد با تخلفات انتخاباتی گفت: یکی از کارهای ما تشکیل ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی است که این ستاد در تهران و مراکز استان‌ها تشکیل شده‌است. نکته دیگر آموزش ناظران شورای نگهبان است که این کار انجام شده و در ادامه هم انجام خواهد شد که با تخلفات چگونه برخورد کنند.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: موضوع دیگر مربوط به کمیسیون بررسی تبلیغات است که درباره تبلیغات کاندیداها و مشخصاً تبلیغات تلویزیونی مقررات را باید مدنظر داشته باشد. اخیراً انتخابات مجلس شورای اسلامی را داشتیم که همکاری خوبی با قوه قضائیه داشتیم و امیدواریم در انتخابات پیش رو نیز همین همکاری را داشته باشیم.

طحان نظیف درباره شرط سنی داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: مبنای ما مصوبه‌ای است که در آن سن، سابقه و مدرک مشخص شده است‌. با توجه به اینکه در این مصوبه این موارد آمده و تصمیم نهایی با شورای نگهبان است، اگر اعتراضی در این زمینه باشد، مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک در روز انتخابات ریاست جمهوری، بیان کرد: با توجه به شرایط پیش آمده و با توجه به اینکه زمان زیادی تا برگزاری انتخابات نداریم و باید دستگاه‌ها و امکانات این نوع انتخابات آماده سازی شود، تاکنون جلساتی با وزارت کشور داشتیم و این جلسات ادامه دارد؛ به محض رسیدن به نتیجه در این زمینه اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره معیار شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، گفت: معیارهای شورای نگهبان در قانون اساسی آمده است. همچنین مصوبه شورای نگهبان در مورد تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن هم در ثبت‌نام و هم در بررسی صلاحیت‌ها مبنای عمل خواهد بود.

سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: در همه دوره‌های انتخابات تنوع سلایق داشتیم و رئیس جمهور منتخب همواره با رأی، اراده و انتخاب مردم و از میان جریان‌های سیاسی مختلف انتخاب شده است و در دوره پیش رو نیز همینطور خواهد بود.

آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب، گفت: درباره این لایحه در مراحل قبل هم ما به عنوان شورای نگهبان ایراد داشتیم و هم هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص ایراداتی را داشتند که اخیراً هیئت عالی اعلام کرده که ایرادات برطرف شده است و این موضوع در نوبت رسیدگی در شورای نگهبان قرار دارد.

وی درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی پیرامون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، گفت: این موضوع در لایحه برنامه هفتم آمده بود که در شورای نگهبان ابهام و اشکالی نسبت به آن نداشتیم. لایحه برنامه هفتم توسعه به دلیل برخی از مواد دیگر و با اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و در جلسه اخیر مجمع برخی از این موارد حل و فصل شده است. البته برخی موارد همچنان باقی است. طبیعتاً به محض ابلاغ لایحه برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز از ابتدای سال لازم‌الاجرا خواهد شد.

شورای نگهبان همواره برای افزایش مشارکت تلاش کرده است

طحان نظیف در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه برخی شورای نگهبان را مقصر کاهش مشارکت در انتخابات می‌دانند و آیا شورای نگهبان برنامه‌ای برای افزایش میزان مشارکت دارد، گفت: متأسفانه برخی از سیاسیون از این حرف‌ها می‌زنند، اما این حرف‌ها هیچ گاه مبنای علمی و کارشناسی دقیقی نداشته است.

وی تاکید کرد: موضوع مشارکت حتماً برای شورای نگهبان مهم است و همواره شورای نگهبان برای افزایش مشارکت تلاش کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: در موضوع مشارکت باید همه عوامل را مدنظر داشت که قطعاً شورای نگهبان به سهم خود توجه دارد اما مسأله اصلی برای مردم عمل به وعده‌ها، وضعیت کشور و حل مسائل اقتصادی و معیشتی است.

وی تاکید کرد: رسانه‌ها در چنین شرایطی وظیفه دارند که ایجاد امید، شور و نشاط انتخاباتی را در دستور کار خود قرار دهند و از صحبت‌های ناامیدکننده پرهیز کنند. قطعاً هیچ تغییر و بهبودی جز از مسیر صندوق رأی ایجاد نخواهد شد.

درباره اعتبارنامه «تاجگردون» به صورت کتبی از ما استعلام نشد

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره جلسه رسیدگی به اعتبارنامه منتخبان مجلس از جمله غلامرضا تاجگردون، گفت: شورای نگهبان نظر خود را هنگام بررسی صلاحیت‌ها اعلام کرده و مسئولیت بررسی اعتبارنامه‌ها با نمایندگان مجلس است. در حدی که اطلاع دارم، به صورت کتبی چیزی در این زمینه استعلام نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره علت مخالفت شورای نگهبان با ثبت‌نام الکترونیکی از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در این دوره از افرادی که شرایط شکلی را ندارند، اصلاً ثبت‌نام به عمل نمی‌آید.

ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری باید حضوری انجام شود

وی تاکید کرد: بر اساس قانون، ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری باید حضوری انجام شود و شورای نگهبان با پیشنهاد وزارت کشور درباره دریافت الکترونیکی مدارک از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت نداشت؛ در نهایت جمع‌بندی وزارت کشور این بود که دریافت مدارک را نیز به صورت حضوری انجام شود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: در مراحل قبل اشکالات و ابهاماتی نسبت به این مصوبه وجود داشت، در آخرین مصوبه‌ای که دریافت کردیم هیچ مشکل و ابهامی نداشت و هیأت عالی نظارت مجمع اشکالاتی را وارد کرد که اخیراً مجلس یازدهم بر مصوبه خود اصرار کرد و این مصوبه برای رسیدگی به مجمع ارجاع شده است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در مرحله اول انتخابات مجلس در ۴ حوزه و در مرحله دوم در ۸ حوزه از جمله تهران انتخابات به‌صورت تمام الکترونیک برگزار شد که رضایت‌بخش بود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره محل تولد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: مبنای ما اصل ۱۱۵ قانون اساسی و ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری است. در قانون به ایرانی‌الاصل بودن و تابعیت ایرانی اشاره شده است و طبیعتاً هر فردی این دو شرط را داشته باشد، می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری نام‌نویسی کند.

انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان ۸ تیر برگزار نمی‌شود

طحان نظیف در پاسخ به این سوال که آیا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری برای تعیین جایگزین نمایندگان شهید این مجلس برگزار خواهد شد، تصریح کرد: این موضوع را در شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادیم و با توجه به اینکه انتخابات مجلس خبرگان رهبری شرایطی از جمله برگزاری آزمون دارد، با بررسی‌های پیش‌رو مقرر شد که در ۸ تیر انتخابات مجلس خبرگان رهبری را نداشته باشیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان برای اقناع بهتر افکار عمومی پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری چه تدبیری خواهد داشت، بیان کرد: همواره سعی کردیم که پاسخگویی لازم را در مواقع مختلف داشته باشیم و در این دوره نیز این رویکرد استمرار خواهد داشت. رسانه‌ها در تبیین موضوعات به کمک شورای نگهبان بیایند و از نشر اخبار غیر واقعی و نادرست پرهیز کنند و انتظار دوم ما از صاحبان تریبون و سیاسیون است که در اظهارنظرهای خود، منافع ملی را در نظر بگیرند تا ان‌شاءالله مبتنی بر اخلاق مداری و در فضایی همدلانه بتوانیم انتخابات پیش رو را برگزار کنیم.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود دارد که افراد برجسته جناح‌های مختلف سیاسی در انتخابات پیش رو حضور داشته باشند، گفت: همه دستگاه‌هایی که در انتخابات مسئولیت دارند، در حال انجام وظیفه هستند و مهم‌ترین تضمین شورای نگهبان این است که به وظایف قانونی خود عمل کند و مبنای قانون را در بررسی صلاحیت‌ها مورد نظر داشته باشد. توجه به سوابق در ادواری که پشت سر گذاشتیم، نشان دهنده حضور همه جریان‌های سیاسی است.

افرادی که قصد کاندیداتوری دارند، مسئولیت‌های ریاست جمهوری را مدنظر داشته باشند

وی تاکید کرد: افرادی که قصد کاندیداتوری دارند باید مسئولیت‌های خطیر ریاست جمهوری را مورد نظر داشته باشند و با دیدی باز و برآوردی صحیح و واقعی از توانایی‌های خود و اقبال عمومی نسبت به خود به این عرصه ورود کنند. گاهی بوده که افرادی به این عرصه ورود کردند که حتی در جریان سیاسی خودشان نیز اقبالی نداشتند. داوطلبان کاندیداتوری ریاست جمهوری باید از پشتوانه سیاسی و مردمی خودشان برآورد داشته باشند.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه در شرایط خاصی قرار داریم، شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها این شرایط خاص را در نظر می‌گیرد، گفت: مجری و ناظر انتخابات مبتنی بر ضوابط قانونی در حال انجام فرآیندهای انتخابات هستند. ما شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی را داریم و هر کسی این شرایط را در خود می‌بیند و احساس می‌کند که توان اداره کشور را دارد، می‌تواند در این عرصه ورود کند و ما نیز در شورای نگهبان بر اساس قانون عمل خواهیم کرد.