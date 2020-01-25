به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز(شنبه) در جمع اعضای جامعه اسلامی مهندسین با گرامیداشت یاد و نام امام خمینی، شهید سلیمانی و شهدای حادثه کرمان و هواپیمای اوکراین، اظهار داشت: ما در کشور مشکلی اساسی و جدی داریم و آن این بوده که چالشی به نام نبود نسبت میان نظام ساختار کشور و خواسته ها وجود دارد و در تمامی حوزه ها از اقتصاد، فرهنگ، آموزش و غیره وجود دارد و اگر آن را اصلاح نکنیم، سر و سامان نخواهیم گرفت.

وی ادامه داد: اداره یک مجموعه بزرگ تحت عنوان دولت یا حکومت و به طور کلی کشور، نیازمند داشتن هنر حکومت داری است. مدیریت هم هنر، مهارت و علم است و در کشور ما باید بر اساس باورها و اندیشه‌های اسلامی و قرآنی باشد.

عضو مجمع تشخیص گفت: در اجرا متاسفانه انطباق حکمت نظری و عملی وجود ندارد و این ناکارآمدی که در بخش های از کشور ناکارآمدی اشباع شده است، ادامه می یابد.

قالیباف افزود: معتقدم که مبنای این تحول و حرکت بر اساس قانون اساسی که مبنای اداره کشور بوده، مجلس است. هر چند برخی این انتقاد را می کنند که من تاکنون در مجلس نبوده ام ولی باید بگویم بنا به تجربه و مشورت با پیشکسوتان این حرف را می زنم.

وی عنوان کرد: برخی می گویند که این تحول از مجلس شروع نمی شود ولی باید بگویم من مخالفم که معتقدم که کار نشد ندارد.

شهردار اسبق تهران اضافه کرد: معتقدم مدیری اگر وارد مجموعه ای شد و چهار ماه نتواند روی کار سوار شود، چهل ماه دیگر هم نمی تواند این کار را بکند. زمانی که بنده به نیروی انتظامی رفتم، به دوستان گفتم که باید دو کار انجام شود. اولین کار هویت بخشی به نیروی انتظامی به این معنی است، فرزندان مجموعه نیروی انتظامی در مدرسه وقتی شغل پدر را گفتند، همه دانش آموزان بفهمند و به آن افتخار کند. این کار در درون سازمان است.

قالیباف بیان کرد: به عنوان دومین هدف این موضوع را پی گرفتم که هر کسی می خواهد به کلانتری برود، اول بیاید سراغ من و بعد به مجموعه پاسگاه های پلیس برود. همه به من می‌خندیدند ولی من گفتم که با این دو هدف به نیروی انتظامی آمده ام.

مجلس با حضور ۲۹۰ نفر و با یک خرد جمعی توان ایجاد تحول دارند

وی تصریح کرد: من با همان پرسنل نیروی انتظامی تنها چهارده ماه بعد توانستیم به این اهداف دست پیدا کنیم و ۱۱۰ راه افتاد. ۱۱۰ یک ساختار و تغییر فرهنگ بود و به صورت شکلی انجام شد و سوری نبود. پرسنل نیروی انتظامی این کار بزرگ را انجام دادند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: در دولت اصلاحات در مورد حل ترافیک بحث شد و قبول کردند. به من گفتند که یک بند که مربوط به کمربند است را حل کنید و اگر این موضوع حل شد، بقیه طرح را اجرا کنیم. من به دوستان گفتم سه ماه مهلت می خواهم که مشکل بستن کمربند را حل کنم و این کار را نیز کردم و دوستان هم تصدیق کردند.

قالیباف افزود: مردم ما وقتی مسئولین از آنان چیزی بخواهند و به آن باور داشته باشند، انجام می دهند چرا که فرهنگ پذیر هستند. مجلس با حضور ۲۹۰ نفر و با یک خرد جمعی توان ایجاد تحول دارند.

وی اظهار داشت: وقتی حضرت آقا می فرمایند که باید قوی بشویم، باید از مجلس شروع شود و با درایت شویم.

شهردار اسبق تهران اضافه کرد: قوی شدن به معنای قوی شدن دولت نیست و معتقدم هر چه نهاد دولت و بروکراسی دولت قوی شود، مردم ضعیف می شوند. قوی شدن به این معنی است که ایران قوی شود و این هم به معنی این است که تک تک مردم قوی شوند. نمایندگان باید قوی باشند که کشور قوی شود و تحول ایجاد کنند. از طریق قانون گذاری و نظارت نمایندگان توان تغییر و قوی شدن وجود دارد.

قالیباف بیان کرد: نمایندگان با خرد و کار جمعی توان قوی شدن را دارند. باید این تحول از درون رخ دهد تا در جامعه نیز تحول شکل بگیرد و کشور قوی شود. ما در شهرداری تحول را از درون شروع کردیم و شهر و مردم را قوی کردیم.

نمایندگان باید به سنت الهی ایمان داشته باشند

وی تصریح کرد: در سیاست های قانون گذاری حضرت آقا به این موضوعات اشاره شده و لذا معتقدم در گام دوم باید تحول از مجلس شروع شود و این موضوع نیازمند افراد متخصص، انقلابی و جوان است. جوان منظورم نسبت به مجلس است و سن فقط یک شاخص است. مثلا اگر متوسط سن مجلس ۵۰ باشد، مجلس جوان است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: نمایندگان باید به سنت الهی ایمان داشته باشند. غرب زده بودن و اینکه نمی‌توانیم، نمی شود. خداوند به تمامی بندگان مومن قول داده که پیروز خواهید شد. پس در سنت الهی نمی شود و نمی توانیم نیست.

قالیباف افزود: ما در دوم اسفند پیش رو دلسوزان انقلاب اسلامی و آنهایی که شیفته خدمت به مردم هستند را انتخاب کنیم تا تحول ایجاد شود. ما برای اینکه مردم تحول را احساس کنند و آماده حرکت بزرگ برای جبران گذشته باشند، باید بگویم یک برنامه پنج ساله کافیست.

وی اظهار داشت: من معتقدم این تحول با شرایط موجود منطقه ای، داخلی و بین المللی با یک برنامه پنج ساله ایجاد خواهد شد و مردم آن را حس خواهند کرد. من در دوران شهرداری به مردم گفتم که اگر هر ۶ ماه تغییر را حس نکنند، این به معنی مشکل است. حالا هم که صحبت از برنامه پنج ساله می کنم باید بگویم که این تغییر و تحول در طول دوران این برنامه حس خواهد شد و این موضوع مستلزم اراده جدی نمایندگان خواهند بود.

قالیباف بیان کرد: نباید سطح ملی فدای سطح محلی شود. نباید مسایل بین المللی را فدای سطح محلی کنیم. اما باید بگویم که سطح محلی را نیز نباید فراموش کرد. ما باید تناسب بین این سطوح ایجاد کنیم. هر چه سیطره بر میزان بروکراسی بیشتر شود، مشکلات کمتر می شود.

وی تصریح کرد: سیستم بروکراسی کشور اسب سرکشی شده است که حتما باید مهار شود. باید تصمیماتی گرفته شود تا تحول رخ دهد. نباید دولت خدمت تولید کند و این موضوع فساد زا است. دولت باید خرید خدمت کند. دولت باید به امورات تولی گری بپردازد.

قالیباف افزود: اگر می خواهیم انقلاب اسلامی و ایران قوی شود، مردم باید قوی شوند. اگر می خواهیم مردم قوی شوند، دولت باید چابک شود و در این راستا مجلس باید در راس امور قرار گیرد. این کار به دست افراد متخصص و باورهای انقلابی صورت می پذیرد. انقلابی گری به معنی کارهای محکم، پر قدرت، بدون فساد، علمی و سیستمی است. گاهی به جای اینکه مشکل برخی بخش ها را حل کنیم، کار را به بخش دیگر می‌سپاریم و این موضوع باعث می شود که شوراهای متعدد شکل بگیرد.

قالیباف در مورد جمع بندی شورای ائتلاف اصولگرایان بیان کرد: تا الان مجموعه شورای ائتلاف جز دوستان ما در پایداری که در حال گفتگو هستند، بقیه حضور دارند و مکانیزم خوبی ایجاد شده است. در حال حاضر ۱۵۶ نفر انتخاب شده اند و با مجمع هفت هزاری تهران که تحت یک سامانه رای خواهند داد، به لیست نهایی تهران خواهیم رسید. در این نوبت تصمیم پشت درهای بسته گرفته نخواهد شد. همه دوستان متعلق به این اردوگاه با هر گرایشی در شورا هستند و شورای ائتلاف برای شهرستان ها انتخاب نخواهد کرد و خودشان با همین مکانیزم کار را پیش خواهند برد. شورای مرکزی فقط در صورت احتیاج به مشاوره، کمک خواهد کرد و امیدواریم در زمان مقرر در تهران و شهرستان ها به لیست نهایی برسیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ به سوالی در زمینه عدم متولی داشتن منافع ملی در کشور گفت: موافق هستم و باید روندهای جاری اصلاح شود. باید بین سطوح ملی، محلی و بین‌المللی تناسب باشد و در غیر این صورت نابسامانی ایجاد می شود.

قالیباف در پاسخ به سوالی در زمینه اقداماتی که در مجلس نهم انجام شده بود و در نهایت ایشان آنها را رها کرده بودند، افزود: ما در آن مقطع سایتی اعلام کردیم و در حدود ۶ هزار و ۲۰۰ نفر ثبت نام کرده بودند. در نهایت افرادی که واجد شرایط قوانین بودند به حدود ۲ هزار ۳۰۰ نفر رسید. مکانیزم پالایش انجام شد و تسویه و ارزیابی ها انجام شد و در نهایت حدود ۲۸۰ نفر برای مصاحبه دعوت شدند. حدود نود نفر قابلیت داشتند و به شورای ائتلاف معرفی کردیم.

وی اظهار داشت: البته ممکن بود اشکالاتی باشد ولی پالایش انجام گرفت و بر اساس شاخص های اولیه ما نفرات را به شورای ائتلاف معرفی کردیم. ما پای جوان ها ایستاده‌ایم.

شهردار اسبق تهران در مورد لیست نهایی اضافه کرد: هنوز لیست نهایی تهیه نشده و از دوشنبه تا چهارشنبه به صورت الکترونیکی انتخابات انجام خواهد شد. ما ارزیابی انجام داده ایم و شورای ائتلاف وقت گذاشته که به ۱۵۶ نفر رسیده ایم و هفت هزار نفر در نهایت با رای دادن خود اعضا به ۹۰ نفر خواهیم رسید. در نهایت مجمع هفت هزار نفری از میان ۱۵۶ نفر انتخاب خواهد کرد. این ساز و کار به طوری تهیه شده که حتی شخصیت های مطرح هم باید خود را به آرای عمومی بگذارند. شاید این سیستم اشکالاتی داشته باشد ولی از قبل که پشت در های بسته بود، بهتر است.

قالیباف درباره ارتباط خودش با سردار سلیمانی بیان کرد: ما با شهید سلیمانی نزدیک به چهل سال دوستی داشتیم. با ایشان از عملیات فتح المبین آشنا شدیم و تا چند روز قبل از شهادت این دوستی ادامه یافت. ما با هم مانوس بودیم. همانطور که حضرت آقا فرمودند، زندگی شهید سلیمانی نمونه بارز مکتب انقلاب، اسلام و امام بود. امیدواریم همانطور که به برکت خون شهید بهشتی در آن مقطع حساس انقلاب تحول عظیمی رخ داد و ریشه نفاق از کشور کنده شد، امیدواریم به برکت خون مطهر شهید سلیمانی ریشه فرهنگ و باور غرب زدگی از کشور برچیده شود. امیدواریم گام دوم با حذف غرب زدگی ادامه یابد.

وی درباره مواجهه با دولت دوازدهم تصریح کرد: معتقدم در کشور با وجود سلایق مختلف باید کار را به پیش ببریم. ممکن است دولت موانعی برای کار داشته باشد و مجلس یازدهم باید این موانع را بردارد. اگر دولت قانون را رعایت نکند، مجلس باید ورود کرده و تذکر دهد. من به مجلس گفته ام که باید به دولت کمک کند و معتقدم اگر مجلس به رسالت وجودی خود عمل کند، همین دولت را به کار خواهد کشید تا کار را به پیش ببرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: من تجربه کار با سه دولت را دارم که مرا قبول نداشتند ولی من کارم را کردم. اگر موضوع کار باشد، می توان کار را به پیش برد. حضرت آقا و امام بارها دشمن را آمریکا دانسته‌اند و راه مبارزه را کار برای کشور دانسته اند.

قالیباف در مورد پاسخ دادن به اتهامات علیه ایشان در دوران شهرداری افزود: ما نمی گوییم بی عیب و نقص هستیم. ‌ یک پرونده نشان دهید که به دادگاه رفته و جواب گرفته شده باشد. همین موضوع املاک تعاونی که به املاک نجومی بعد از حقوق نجومی مطرح شد، حکم هم آمده ولی جریانات دست از تخریب برنمی دارند. ما از سال ۸۷ تمامی گزارش های بودجه و تفریق بودجه را گذاشته‌ایم. ایکاش در قوه قضاییه حل شود که وقتی کسی ادعایی می کند، خواستار ارایه سند شوند. این هم قانون و هم سرعت است و این باعث بسته شدن دهان دروغ گویان می شود.

وی درباره اف ای تی اف اظهار داشت: این موضوع در مجمع بررسی می شود. حضرت آقا هم فرمودند که باید کار کارشناسی در این موضوع صورت بگیرد. اف ای تی اف در حال بررسی است.