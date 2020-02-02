اقدام خودسرانه برخی شهرها برای ثبت شهر خلاق/راه یونسکو را بروید

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست تخصصی توسعه گردشگری در شهرهای جهانی خلاق ایران عصر روز گذشته ۱۲ بهمن ۹۸ در سالن جلسات اتاق بازرگانی ایران با حضور نمایندگانی از شهرهایی که در ایران به عنوان شهر جهانی خلاق شناخته شده‌اند؛ برگزار شد. در این نشست، امیر روشن بخش معاون ارتباطات و امور مشارکت‌های کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: مدل مشارکت و توسعه شهرهای خلاق با ایران متفاوت است. اگر شهرها و نمونه‌های موفق دنیا را ببینید متوجه می‌شوید که دولتها هیچ نقشی در آنها ندارند. شهر خلاق یکی از محصولاتی بوده که یونسکو به عنوان طرح توسعه‌ای پیشنهاد کرده است و پروژه‌های مشابه دیگری نیز دارد. الان شهرهای خلاق دارای تب و تاب بیشتری شده‌اند. به تازگی شهرهای دوستدار آب، محیط زیست و محصولات دیگر نیز اضافه شده است که می‌تواند در حوزه شهری تسری پیدا کند. چون یونسکو معتقد است که شهرها از کشورها مهمتر هستند.

وی درباره اینکه گفته شده بود یونسکو شهر خلاق رشت را به دلیل کم کاری در حوزه خوراک تهدید به خروج از فهرست کرده گفت: این موضوع را تکذیب می‌کنم. در فضای مجازی یکی از مسئولان ناراضی این موضوع را مطرح کرده بود در صورتی که یونسکو چنین تهدیدی نکرده است.

روشن بخش ادامه داد: مدلی که اکنون در شهرهای خلاق ایجاد می‌شود، مبتنی بر مشارکت محلی و بوم است ولی در واقع پیامدهای آن را مردم نمی‌دانند. قبلاً هیچ برون داد عملی از اصفهان نداشتیم سایت شهرهای خلاق معمولاً بازتاب دهنده گزارش‌ها و پروژه‌های دولتی است. ما به شهر بم رفته بودیم گفتند که از جهانی شدن این شهر ناراضی هستیم چون این شهر از توسعه محوری به صیانت محوری تبدیل شده است.

این مسئول در کمیسیون ملی یونسکو گفت: در سال ۲۰۱۹ جمعاً ۶۶ شهر به عنوان شهر خلاق ثبت شده‌اند که به عنوان مثال در حوزه خوراک، موسیقی، ادبیات و صنایع دستی بوده‌اند. همه این شهرها یک الگو دارند که ما تنها کافی است آن را محلی و بومی کنیم. برخی از این شهرهای خلاق همتا دارند مانند شهر رشت و شهر رام الله. می‌توان روزها را به نام این شهرهای خلاق نامگذاری کرد و برای آنها برنامه داشت.

وی همچنین از فعالیت‌های مجزای شهرها برای ثبت گفت و توضیح داد: از طرف یونسکو به ما اعلام شد که ۴ شهر در ایران ثبت جهانی شده ولی ۱۳ شهر به صورت مجزا درخواست داده‌اند مانند ملایر که می‌خواست به عنوان شهر خلاق منبت جهانی شود. درحالی که باید این شهرها از مسیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران پرونده خود را تهیه و ارسال کنند. به همین دلیل این شهرها پذیرفته نشده اند.

معاون ارتباطات و امور مشارکت‌های کمیسیون ملی یونسکو در ایران افزود: یونسکو الگوی توسعه برند شهری را برای سال ۲۰۱۹ معرفی کرد ولی از ایران هیچ شهری معرفی نشد. اکنون لندن معروف ترین برند شهری را دارد. غیر از توکیو و سنگاپور هیچ شهر دیگری از آسیا این برند را ندارد. معمولاً شهرداران شهرهای خلاق از یونسکو حکم می‌گیرند و طرح‌های خوبی هم ارائه می‌دهند اما زمانی که به مرحله اجرا می‌رسد می‌بینید که از آن اهداف فاصله گرفته اند.

وی گفت: سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۸ دو رخداد متعلق به ایران در رویدادهای جهانی ثبت شد مانند تولد شیخ اشراق و ۱۷۵۰ مین سال تولد قدیمی ترین دانشگاه دنیا که همان جندی شاپور است و ۵۰۰ سال قبل از سوربن فرانسه بوجود آمد. امسال نیز به عنوان سال عطار و فارابی اعلام شد.

روشن بخش بیان کرد: در سال شیخ اشراق به خیابان سهروردی رفته و از مردم درباره او پرسیدم متوجه شدم هیچ کسی او را نمی‌شناسد. درحالی که کتاب عقل سرخ سهروردی در آمریکا و اروپا تدریس می‌شود. عطار نیز نماد مشارکت است.