عربستان تمایل به مذاکره با ایران دارد/آمریکا آماده خروج از منطقه

خبرگزاری مهر - سرویس بین الملل: اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی باعث نشد اهداف سیاسی این کشور در منطقه محقق شود؛ این اقدام آمریکا گرچه یک ترور بزدلانه به شمار می رود اما در نهایت باعث افزایش قدرت ایران و هم پیمانانش در منطقه و ایجاد شکاف داخلی در محافل سیاسی آمریکا شد.

از سوی دیگر، افزایش قدرت محور مقاومت در منطقه باعث شده معادلات در خاورمیانه به نفع این محور تغییر کند و محور مقاومت در خصوص مسأله مبارزه با رژیم صهیونیستی جای رژیم های عربی را بگیرد و به دنبال حذف کامل اسرائیل باشد.

«ناصر قندیل» تحلیلگر سیاسی لبنانی در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص شهادت سردار سلیمانی تاکید کرد: شهادت سردار سلیمانی هرگز آنطور که آمریکا می خواست توازن قوا را تغییر نمی دهد و هرگز باعث نمی شود جمهوری اسلامی ایران از نقش خود دست بردارد بلکه برعکس، این شهادت باعث شد ایران و هم پیمانانش با قدرت بیشتری رو به جلو حرکت کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: درست است که ما شاهد وجود اختلافات در دیدگاه های بازیگران اصلی در منطقه هستیم اما معتقدم که این اختلافات هرگز باعث نمی شود آنها به مرحله جدایی سیاسی برسند و روابط خود را به صورت کامل قطع کنند. ما در منطقه با ۲ مسأله رو به رو هستیم. نخست خروج آمریکا از توافق هسته ای؛ باید بگوییم که اسرائیل در پشت این مسأله و اعمال فشار برای ایجاد تغییرات در توافق هسته ای قرار دارد و تمام اینها با امنیت اسرائیل در ارتباط است. بنابراین دست یابی به یک توافق بزرگ در منطقه میان آمریکا و محور مقاومت تا الان سخت بوده و این مسأله با اسرائیل در ارتباط است.

قندیل تصریح کرد: این مسأله در نهایت به افزایش قدرت ایران در منطقه و گروه های مقاومت و همچنین ایجاد پیامدهای منفی بر امنیت اسرائیل می انجامد. مسأله دوم در منطقه این است که دوره جنگ های سریع و پیروزی نهایی به پایان رسیده است امروز دیگر کسی نمی تواند به یک پیروزی نهایی و کامل دست پیدا کند. بنابراین حرکت به سمت جنگ ها نوعی ریسک است که هیچ کس آن را نمی خواهد. در نتیجه جنگ های بزرگ وجود ندارند و از آن سو نیز توافقات بزرگ وجود ندارد و منطقه در میان این دو اهرم در حرکت است.

این تحلیلگر سیاسی لبنانی تاکید کرد: در این رابطه دست برتر با محور مقاومت است چرا که در جبهه های سوریه، یمن و عراق به صورتهای دیگر این مسأله را می بینیم. ما بعد از شهادت سردار سلیمانی شاهد یک بسیج مردمی گسترده بودیم که به نفع قدرت ایران و هم پیمانانش تمام شد. همان طور که می دانیم جنگ افروزی به ۳ شرط نیاز دارد: نخست اراده است. آمریکا با ترور سردار سلیمانی نشان داد که این اراده را دارد. طرف مقابل نیز با بمباران پایگاه عین الاسد نشان داد که ما نیز این اراده را داریم.

قندیل ادامه داد: عامل دوم قدرت های فنی است. عملیات ترور سردار سلیمانی با آنکه بزدلانه بود اما با استفاده از تکنولوژی صورت گرفت البته حمله به پایگاه عین الاسد نیز بیانگر همین قدرت است. عامل سوم اختیارات مردمی و سیاسی است. بعد از ترور سردار سلیمانی حجم خواسته های مردمی از رهبران محور مقاومت کاملا با اوضاع داخلی آمریکا در تضاد بود. در آمریکا شاهد یک شکاف و دو دستگی گسترده در این خصوص بودیم. در نهایت باید بگوییم که محور مقاومت برگ های برنده بیشتری کسب کرده و ما در آمریکا انتخابات را نیز پیش رو داریم.

وی در خصوص معامله قرن نیز تاکید کرد: این معامله نتایج معکوسی داشت؛ ترامپ به این مسأله دل بسته بود که حدود ۸۰ درصد از فلسطینی ها را از میدان مقاومت کنار بزند و به سمت مذاکره بکشاند اما مواضع آمریکایی ها بعد از معامله قرن خطاب به فلسطینی ها این پیام را می رساند که هیچ مذاکره ای در کار نیست. فلسطینی ها باید به سمت مقاومت حرکت کنند. همانطور که در واقع شاهد این اتحاد فلسطینی ها در قبال معامله قرن هستیم. قطعا هدف ترامپ از مطرح کردن این معامله، کسب دستاوردهای انتخاباتی بوده است. آمریکایی ها امروزه نمی توانند کسانی را که امنیت اسرائیل را تهدید می کنند شکست دهند بنابراین می کوشند با مطرح کردن معامله قرن آنها را راضی کنند.

قندیل در خصوص خروج نظامیان آمریکایی از منطقه تاکید کرد: به نظر من آمریکایی ها آماده خروج از غرب آسیا هستند و این مسأله به توافق با روسیه، چین و ایران نیاز دارد. امروزه دیگر نظام های عربی در خصوص درگیری با اسرائیل تعیین کننده نیستند بلکه این محور مقاومت است برای از بین بردن اسرائیل تلاش می کند. اگر ایران و محور مقاومت بر سر تشکیل کشور فلسطین در مرزهای سال ۶۷ موافقت کنند آمریکا سریعا می پذیرد. بنابراین معادلات جدیدی در منطقه به وجود آمده است.

این تحلیلگر برجسته سیاسی در خصوص روابط میان ایران و عربستان تاکید کرد: ایران طی دوره اخیر از لزوم گفتگو با طرف سعودی سخن گفته است و من معتقدم که چنین مسأله ای در طرف سعودی نیز وجود دارد و نمونه آن را می توان در روابط میان عربستان و سوریه دید. عربستان معتقد است که سرمایه گذاری در رابطه با سوریه می تواند مانعی در برابر ترکیه ایجاد کند. من معتقدم که طی روزهای آتی تحولاتی در این خصوص رخ خواهد داد.