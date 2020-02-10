حمله قریب الوقوع ارتش ترکیه به ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، گروه موسوم به دیده بان حقوق بشر سوری که مقر آن در لندن قرار دارد، از یورش و حملات راکتی شدید ارتش ترکیه و تروریست‌های وابسته به آنکارا به مواضع ارتش سوریه در حومه شرقی ادلب خبر داد.

بر اساس این گزارش، این یورش با حملات توپخانه ای و راکتی شدید به سراقب و روستاهای مجاور آن و نیز النیرب در شرق ادلب در شمال سوریه شروع شده است.

گروه موسوم به دیده بان حقوق بشر سوری اعلام کرد: اطلاعاتی در دست است که از شروع عملیات نظامی زمینی ارتش ترکیه به همراه گروههای تروریستی طی ساعات و روزهای آینده حکایت دارد.

این گروه همچنین از حملات توپخانه ای سنگین ارتش ترکیه به جب الرمله در حومه حماه خبر دادند.

یک منبع نظامی در وزارت دفاع ترکیه نیز از آمادگی ارتش این کشور برای عملیات نظامی در استان ادلب در شمال سوریه خبر داد اما اعلام کرد که هنوز این نهایی نشده است.

این منبع نظامی گفت: ارتش ترکیه در ادلب دست به فعالیت‌ها، تقویت مواضع و نیرو زده است.