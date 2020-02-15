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۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۸:۴۶

روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی:

یکی از ثمرات انقلاب اسلامی بازکردن فضا برای فعالیت خانم‌ها بود

یکی از ثمرات انقلاب اسلامی بازکردن فضا برای فعالیت خانم‌ها بود

رئیس جمهور با بیان اینکه در جمهوری اسلامی گام‌های مؤثر و خوبی برای حقوق زنان برداشته شده است، گفت: یکی از ثمرات انقلاب اسلامی بازکردن فضا برای فعالیت خانم‌ها بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز شنبه در جلسه شورای عالی فضای مجازی با تبریک میلاد با سعادت صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا (س) و همچنین سالروز میلاد حضرت امام راحل، با برشمردن فضائل و ویژگی‌های دخت گرامی پیامبر عظیم الشان اسلام، اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی فضا برای فعالیت زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باز شد و زنان امروز در عرصه‌های مختلف حضوری فعال و اثرگذار دارند.

روحانی تصریح کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بخاطر فضایی که در کشور وجود داشت، زنان در جامعه حضور پیدا نمی‌کردند و بیشتر خانه نشین بودند و برخی خانواده‌ها حتی از حضور زنان در فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی نیز احتیاط می‌کردند.

رئیس جمهور افزود: به برکت انقلاب اسلامی، امروز زنان در حوزه‌های مختلف جامعه حضوری فعال دارند و در تشکل‌های مردم نهاد، و در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، محققین و هنرمندان حضور فعال زنان بسیار مشهود است.

در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی که به ریاست رئیس جمهور و با حضور اعضا برگزار شد، در ادامه بحث "طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات"، اهداف حوزه محتوا مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقتصاد محتوای داخلی در افق ۱۴۰۴، ۱۵ درصد اقتصاد دیجیتال کشور باشد.

در جلسه امروز همچنین مقرر شد خدمات ویدئو درخواستی با حداقل ۱۰ میلیون کاربر فعال از طریق سامانه‌ها و سکوهای داخلی ارائه شود و سهم ترافیک محتوایی گروه‌های سنی کودک و نوجوان، ۱۵ درصد از ترافیک محتوایی کشور باشد.

اعضای شورای عالی فضای مجازی امروز و در دومین جلسه بررسی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات همچنین تصویب کردند نیاز کشور به دانشنامه عمومی فراگیر و دانشنامه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی تخصصی، در حوزه‌های مختلف علوم تأمین گردد.

کد مطلب 4853634

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    نظرات

    • سید محمد IR ۱۳:۰۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
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      پاسخ
      جناب روحانی اینارو ولش کن دلاااار چند؟؟؟قولای انتخاباتی چی شدددد؟؟؟؟

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