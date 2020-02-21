نگاهمان به «مجلس» صرفاً سیاسی نباشد/ رأی تأثیرگذار اصحاب هنر

شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی همزمان با برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی درباره رویکردی که باید در دوره جدید مجلس و نمایندگان آن نسبت به حوزه فرهنگ و هنر، به ویژه هنرهای نمایشی داشته باشند، به خبرنگار مهر گفت: مجلس شورای اسلامی برای حمایت از فعالیتهای فرهنگی و هنری، تسهیل در فعالیت و برنامهریزی کوتاه مدت و دراز مدت خیلی حائز اهمیت است. نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس میتوانند نقش بسزایی در رشد و اعتلای فرهنگ بخصوص تئاتر داشته باشند.
وی متذکر شد: متأسفانه کمیسیون فرهنگی مجلس در تمام سالهای گذشته آن نقش جدی که باید داشته باشد را ایفا نکرده است. معمولاً برخی از کسانی که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس میشوند شناختی از حوزههای مختلف هنری ندارند یا رابطهای با هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر ندارند، به همین دلیل حمایتی که از کمیسیون فرهنگی مجلس در جهت انعکاس فضای فرهنگ و هنر به نمایندگان مجلس و دفاع از این حوزهها انتظار داریم، بسیار کمرنگ بوده است.
غیبت غریب اعضای کمیسیون فرهنگی در سینما و تئاتر
کرمی یادآور شد: این طبیعی است که نمایندگانی که در کمیسیون فرهنگی مجلس حضور پیدا میکنند از حوزههای مختلف هنر شناخت داشته و با اهالی هنر در ارتباط باشند. متأسفانه غریبانه است که برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در طول سال حتی یکبار در سالن سینما، تئاتر و فضاهای فرهنگی و هنری حضور پیدا نمیکنند. البته برخی حضور پررنگ داشتهاند که از آنها تشکر میکنیم. ما شاهدیم که اعضای کمیسیونهای تخصصی دیگر مجلس حضور فعال در حوزههای تخصصی خود دارند.
این دیدگاه وجود دارد که هنرمندان اساساً از ورود به حوزه سیاسی پرهیز میکنند ولی ما نباید مجلس شورای اسلامی را حوزه سیاسی بدانیم، زیرا مجلس یک نهاد قانونگذار است و میتواند نقش جدی و اساسی در همه حوزهها داشته باشد مدیرکل هنرهای نمایشی اظهار امیدواری کرد در دوره جدید مجلس شورای اسلامی چهرههایی که حوزه فرهنگ و هنر را میشناسند یا میتوانند مدافع حوزه فرهنگ و هنر باشد، به مجلس راه پیدا کنند.
وی در ادامه سخنان خود یکی از مشکلات حوزه فرهنگ و هنر را اعتبارات این بخش دانست و گفت: شاهدیم که به شکل کاملاً عادی هر سال یک درصدی بودجه فرهنگ و هنر افزایش پیدا میکند و معمولاً کسی از نمایندگان مجلس از دولت پیگیری نمیکند که چرا بودجه فرهنگ و هنر افزایش پیدا نمیکند و یا حتی از جهت اجرایی پیگیر بودجههای مصوبی که تعلق نمیگیرند یا بودجههای اختصاص پیدا کرده، نمیشود.
کرمی تأکید کرد: شخصاً مجلس شورای اسلامی را به عنوان یکی از حامیان جدی و مؤثر و سازنده در حوزه فرهنگ و هنر میشناسم. با توجه به اینکه حوزه فرهنگ و هنر ما بسیار گسترش پیدا کرده ما به نمایندگان مجلسی نیاز داریم که آگاهانه در حوزه فرهنگ و هنر ورود کنند، از مدیران پاسخگویی بخواهند و در زمانی که بحرانهایی در عرصه فرهنگ و هنر پیش میآید اظهارنظرهایی سازنده داشته و بتوانند حامیان هنرمندان باشند. از این جهت واقعاً بیشتر از هر زمان دیگری نقش نمایندگان مجلس را در این حوزه، جدی و پررنگ میدانم.
نقش هنرمندان در عرصه انتخابات مجلس
وی درباره اینکه هنرمندان تا چه حد میتوانند در انتخاب و ورود افراد دغدغهمند نسبت به فرهنگ و هنر در مجلس شورای اسلامی تأثیرگذار باشند، بیان کرد: انتظاری که داریم این است چهرههایی که در حوزه فرهنگ و هنر صاحب نظر هستند و دیدگاه و برنامه دارند، وارد مجلس شوند زیرا در این حوزه خلاء داریم. در شاخههای مختلف افراد متخصصی وارد مجلس میشوند نظیر افرادی که با حوزههای شهری، بین الملل و انرژی آشنا هستند و در این زمینهها تحصیلات دارند.
مدیرکل هنرهای نمایشی تصریح کرد: این دیدگاه وجود دارد که هنرمندان اساساً از ورود به حوزه سیاسی پرهیز میکنند ولی ما نباید مجلس شورای اسلامی را حوزه سیاسی بدانیم، زیرا مجلس یک نهاد قانونگذار است و میتواند نقش جدی و اساسی در همه حوزهها داشته باشد. شاید نیاز است ما روی کسانی که با دیدگاههای فرهنگی و هنری کاندیدا میشوند، تأکید داشته باشیم زیرا حضور این چهرهها میتواند تأثیرگذار باشد.
کرمی در پایان سخنان خود یادآور شد: اگر در هر عرصهای توسط مجلس شورای اسلامی تحولی اتفاق افتاده است، به دلیل حضور نمایندگان شجاع، کاربلد و متخصص بوده است. ما واقعاً در عرصههای فرهنگی و هنری به اینگونه نمایندگان نیاز داریم. امیدوارم رأی دهندگان بخصوص اصحاب فرهنگ و رسانه و هنرمندان با رصد این موضوع و بررسی برنامههای فرهنگی و هنری و شعارهای انتخاباتی کاندیداها، برای شرکت در انتخابات اقدام کنند.
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