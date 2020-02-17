۱۷ کاندیدای انتخابات در بروجرد حساب شفافیت مالی تبلیغات باز کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم رحیمی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۳۶ نفر در بروجرد برای رقابت در یازدهمین دوره انتخابات حضور دارند البته یک نامزد تغییر حوزه داده و به بروجرد آمده است و یک نامزد درخواست تغییر به شهر دیگر را دارد که اگر مورد موافقت قرار گیرد تعداد نامزدها به ۳۵ نفر می‌رسد.

وی افزود: هر نامزد انتخاباتی دو ستاد برای خواهران و دو ستاد برای برادران در اختیار دارد اما در صورتی که در مکان‌های غیر مجاز اقدام به تبلیغات کند، برخورد می‌شود.

فرماندار بروجرد با بیان اینکه ۵۰ بنر غیر مجاز تبلیغاتی در سطح بروجرد جمع آوری شده است، گفت: این تعداد بنر در مکان‌های غیر مجاز نصب شده بودند که توسط نیروها جمع آوری شدند.

رحیمی بیان داشت: از تعداد ۳۶ نامزد انتخاباتی در حوزه بروجرد تنها ۱۰ نامزد در صحنه تبلیغات بوده و ستاد دارند و مابقی حضور ندارند.

وی با اشاره به بازکردن حساب شفافیت مالی تبلیغات تصریح کرد: از تعداد ۳۶ کاندید در بروجرد تاکنون ۱۷ نامزد اقدام به باز کردن حساب شفافیت مالی تبلیغات کرده اند و مابقی اقدامی در این راستا انجام نداده اند.

فرماندار بروجرد یادآور شد: روزانه به طور مستمر تیم ویژه ای از ستادهای انتخاباتی بازدید می‌کند و ضروری است نامزدهای انتخاباتی و هواداران آنها طبق قانون تبلیغات عمل کنند.