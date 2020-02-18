۱۹ نامزد انتخاباتی در استان قزوین از ادامه رقابت منصرف شدند

اسدالله حمزه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هماهنگی بین حوزه‌های اجرا، نظارت و دستگاه قضا کاملاً وجود دارد و در این راستا در استان قزوین ۲۲۹ داوطلب در سه حوزه ثبت نام کردند که پس از بررسی اولیه و نهایی ۱۴۰ نفر تأیید صلاحیت شدن و ۱۹ نفر انصراف دادند.

وی بیان کرد: در استان قزوین ۲۰ هزار نفر دست اندر کار اجرای انتخابات در حوزه‌های اجرا، نظارت و بازرسی هستند که از ۲ هزار دستگاه خودرو هم استفاده خواهد شد.

حمزه‌ای تصریح کرد: تعداد ۱۰۴۰ شعبه اخذ رأی در استان پیش بینی شده که ۶۵۱ شعبه شهری و ۳۸۹ شعبه نیز روستایی و ۸۵۷ شعبه ثابت و ۲۵۵ شعبه سیار است.

وی اظهار داشت: ۹۶ درصد فرآیند انتخابات مکانیزه و الکترونیکی است و فقط رأی گیری و قرائت آرا دستی است.

مدیرکل سیاسی انتخابات استانداری قزو ین یادآور شد: ۹۶ درصد شعب اخذ رأی به صورت آنلاین رصد می‌شود که در ستاد انتخابات استان و وزارت کشور قابل مشاهده است.

وی گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد واجدان شرایط استان کارت هوشمند دارند و در روز رأی گیری تمهیدات لازم را اندیشیده ایم.

انصراف ۱۹ نامزد انتخابات مجلس در استان قزوین

وی اظهار داشت: تاکنون ۱۹ نفر از نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه حوزه انتخابیه استان قزوین انصراف خود به ستاد انتخابات استان اعلام کرده‌اند.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری قزوین گفت: ۸ نفر از این نامزدها در حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز، ۶ نفر در حوزه انتخابیه تاکستان و ۵ نفر در حوزه انتخابیه بوئین زهرا و آوج هستند.

حمزه‌ای اظهار داشت: پس از انصراف این نامزدها رقابت انتخاباتی با حضور ۶۹ نفر در حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز ادامه دارد.

دبیر ستاد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان قزوین گفت: نامزدهای باقی مانده در حوزه انتخابیه تاکستان هم ۱۸ نفر و حوزه انتخابیه بوئین زهرا وآوج تا امروز سه شنبه ۳۴ نفر هستند.

وی بیان کرد: از میان ۱۴۰ نفر نامزد تأیید صلاحیت شده در حوزه‌های انتخابیه استان قزوین چهار نفر از دیگر نقاط کشور به حوزه‌های انتخابیه استان انتقالی گرفته اند.

از استان قزوین با رأی مردم چهار نماینده راهی مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

