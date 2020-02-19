به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی شامگاه چهارشنبه با حضور در منزل «رسول سجاد» جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس در فضایی صمیمی و معنوی با این جانباز سرافراز دیدار کرد.

روحانی همچنین از زحمات و ایثارگری‌های خانواده این جانبازان قدردانی کرد.

این جانباز گرانقدر در عملیات کربلایی ۵ به درجه جانبازی نائل آمد.

در این دیدار که حجت الاسلام شهیدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران هم حضور داشت، لوح تقدیری به رسم یادبود توسط رئیس جمهور به این جانباز گرانقدر دوران دفاع مقدس اهدا شد.