  1. سیاست
  2. دولت
۳۰ بهمن ۱۳۹۸، ۲۰:۲۸

در دیدار «رسول سجاد» جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس؛

روحانی: مردم ایران در برابر توطئه دشمنان ایستادگی می‌کنند

روحانی: مردم ایران در برابر توطئه دشمنان ایستادگی می‌کنند

رئیس جمهور گفت: در این جنگ اقتصادی همه مردم ایران فشار سنگینی را تحمل می‌کنند و با همان رشادت و مقاومت روزهای اول انقلاب در برابر توطئه دشمنان ایستادگی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی شامگاه چهارشنبه با حضور در منزل «رسول سجاد» جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس در فضایی صمیمی و معنوی با این جانباز سرافراز دیدار کرد.

روحانی همچنین از زحمات و ایثارگری‌های خانواده این جانبازان قدردانی کرد.

این جانباز گرانقدر در عملیات کربلایی ۵ به درجه جانبازی نائل آمد.

در این دیدار که حجت الاسلام شهیدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران هم حضور داشت، لوح تقدیری به رسم یادبود توسط رئیس جمهور به این جانباز گرانقدر دوران دفاع مقدس اهدا شد.

کد مطلب 4857437

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها