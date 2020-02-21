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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۵۲

«جشن ملی»؛

مقیمی: مردم همیشه پشتیبان انقلاب اسلامی هستند

مقیمی: مردم همیشه پشتیبان انقلاب اسلامی هستند

مردم ما ثابت کرده‌اند که همیشه پشتیبان و مدافع انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بوده و هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی نامزد اصلاح طلبان در انتخابات مجلس با حضور در حسینیه ارشاد رأی خود را در صندوق انداخت.

نامزد اصلاح طلبان در انتخابات مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: علی‌رغم اینکه صبح جمعه است، حضور مردم در انتخابات بسیار خوب و باشکوه است.

وی ادامه داد: حضور مردم در انتخابات از نظر بین‌المللی برای ما بسیار حائز اهمیت است و مردم ما ثابت کرده‌اند که همیشه پشتیبان و مدافع انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بوده و هستند. مردم ما همیشه و در هر صحنه‌ای حضور خود را به خوبی نشان داده‌اند.

وی با بیان اینکه حضور مردم در انتخابات از نظر داخلی هم بسیار اهمیت دارد، گفت: هر چقدر تعداد شرکت کنندگان در انتخابات بیشتر باشد، نمایندگان رأی بالاتری کسب می‌کنند و قطعاً نمایندگانی که پشتوانه رأی بالایی داشته باشند و مورد اقبال اکثریت مردم باشند، با این پشتوانه بیش از پیش تلاش می‌کنند تا دغدغه‌ها و مشکلات مردم را حل و فصل کنند.

کد مطلب 4858380
زهرا علیدادی

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