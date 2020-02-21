به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، وسن اندرسون نامزد اسکار برای فیلم بلند انیمیشن «جزیره سگ‌ها» و برنده جایزه کریستال انسی برای «آقای فاکس شگفت‌انگیز» در ماه ژوئن در شصتمین دوره جشنواره بین‌المللی انیمیشن انسی در فرانسه خواهد بود.

این نخستین حضور اندرسون در انسی است و او وقتی سال ۲۰۱۰ با «آقای فاکس شگفت‌انگیز» برنده جایزه بهترین فیلم بلند سال این جشنواره شد در آن حضور نیافت.

وی قرار است برای سهیم شدن دستاوردهایش در صنعت انیمیشن، در این جشنواره حضور یابد. همکاران دایمی او جیسون شوارتزمان و رومن کاپولا که نویسندگان همکار وی در فیلم بعدی‌اش «گزارش فرانسوی» نیز هستند، وی را در این جشنواره همراهی می‌کنند.

مارسل ژان مدیر هنری جشنواره انسی با اشاره به اینکه اندرسون با آثارش نقش تاثیرگذاری در یک دهه اخیر در زمینه انیمیشن استاپ موشن داشته است و آثارش الهام بخش بسیاری از فیلمسازان جوان بوده، گفت حضور او در انسی فرصتی برای تحسین آثار اوست.

سال ۲۰۱۰ نه تنها وس اندرسون با «آقای فاکس شگفت‌انگیز» جایزه انسی را برد، بلکه در جوایز اسکار، انی، گلدن گلوب و بفتا در بخش انیمیشن بلند نامزد کسب جایزه شد. تنها «کرولاین» ساخته هنری سلیک چنین موفقیت بزرگی کسب کرده است.

این کارگردان، بازیگر و فیلمنامه‌نویس ۵۰ ساله آمریکایی سال ۲۰۰۱ نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم‌نامه اصلی برای فیلم «خانواده اشرافی تننبام» شده بود. «قلمرو طلوع ماه» و «هتل بزرگ بوداپست» از دیگر آثار تحسین شده وی است.

جشنواره انسی در سال ۲۰۲۰، شصتمین دوره‌اش را از ۱۵ تا ۲۰ ژوئن (۲۶ تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۹) برگزار می‌کند.