به گزارش مهر از ورایتی پنجاهمین دوره جشنواره انیمیشن انسی دیشب در جنوب غربی فرانسه به پایان رسید و " آقای فاکس شگفت انگیز" جایزه اول این جشنواره ، که در دنیای انیمیشن اعتباری معادل نخل طلای کن دارد را به خود اختصاص داد.
همچنین جایزه ویژه فیلم برگزیده تماشاگران جشنواره به " آقای فاکس ..." اهدا شد.در بخش مسابقه به مناسبت پنجاهمین سالگرد برگزاری جشنواره سه انیمیشن سه بعدی با عنوان های " مرا طرد کن" محصول یونیورسال ، انیمیشن کوتاه " روز و شب" محصول پیکسار و " ماجرا های سمی" محصول استودیو کانال فرانسه به نمایش در آمدند.
در بخش انیمیشن های کوتاه جشنواره دو انیمیشن " چیز های گم شده" ساخته اندرو روهه من از استرالیا و "مرد خشمگین " به کارگردانی آنیتا کیلی نروژی جوایز اصلی را دریافت کردند.
"پسر کوچک و دیو" ساخته یوناس ویلاند و اووه هایدشوتر از آلمان نیز جایزه بهترین محصول تلویزیونی را به خود اختصاص داد.
پنجاهمین دوره جشنواره انسی از هفتم تا دوازدهم ژوئن ( 17 تا22 خرداد) برگزار شد.
انیمیشن" آقای فاکس شگفت انگیز" فیلم برگزیده جشنواره انسی شد.
به گزارش مهر از ورایتی پنجاهمین دوره جشنواره انیمیشن انسی دیشب در جنوب غربی فرانسه به پایان رسید و " آقای فاکس شگفت انگیز" جایزه اول این جشنواره ، که در دنیای انیمیشن اعتباری معادل نخل طلای کن دارد را به خود اختصاص داد.
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