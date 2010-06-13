به گزارش مهر از ورایتی پنجاهمین دوره جشنواره انیمیشن انسی دیشب در جنوب غربی فرانسه به پایان رسید و " آقای فاکس شگفت انگیز" جایزه اول این جشنواره ، که در دنیای انیمیشن اعتباری معادل نخل طلای کن دارد را به خود اختصاص داد.



همچنین جایزه ویژه فیلم برگزیده تماشاگران جشنواره به " آقای فاکس ..." اهدا شد.در بخش مسابقه به مناسبت پنجاهمین سالگرد برگزاری جشنواره سه انیمیشن سه بعدی با عنوان های " مرا طرد کن" محصول یونیورسال ، انیمیشن کوتاه " روز و شب" محصول پیکسار و " ماجرا های سمی" محصول استودیو کانال فرانسه به نمایش در آمدند.



در بخش انیمیشن های کوتاه جشنواره دو انیمیشن " چیز های گم شده" ساخته اندرو روهه من از استرالیا و "مرد خشمگین " به کارگردانی آنیتا کیلی نروژی جوایز اصلی را دریافت کردند.



"پسر کوچک و دیو" ساخته یوناس ویلاند و اووه هایدشوتر از آلمان نیز جایزه بهترین محصول تلویزیونی را به خود اختصاص داد.



پنجاهمین دوره جشنواره انسی از هفتم تا دوازدهم ژوئن ( 17 تا22 خرداد) برگزار شد.