بارش برف و باران در اکثرمحورهای مواصلاتی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت محورهای شمالی اظهار کرد: شاهد ترافیک نیمه سنگین در محور کرج - چالوس مسیر جنوب به شمال محدوده تکاور هستیم.

وی افزود: همچنین تردد در محورهای هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین – رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است.

به گفته رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا، محورهای چالوس و هراز دارای بارش برف و باران و محور فیروزکوه و آزادراه قزوین – رشت دارای بارش باران هستند.

سرهنگ رحمانی خاطرنشان کرد: در محور شهریار – تهران (محدوده شهر قدس) ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت جوی محورهای مواصلاتی کشور گفت: شاهد بارش برف و باران در محورهای استان‌های البرز، مازندران، تهران، زنجان و چهارمحال و بختیاری هستیم. همچنین در محورهای استان‌های اردبیل، گیلان، اصفهان، ایلام، خوزستان، قزوین، قم، لرستان، مرکزی، همدان، کردستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه، بارش باران گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا به رانندگان توصیه کرد که برای تردد در محورهای کوهستانی و برف‌گیر کشور، زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.