آژانسدار به اجبار هزینه لغو تور را از جیب می دهد!

حمید روحانی به خبرنگار مهر گفت: منتظر هستیم تا ببینیم سیاست‌های کلی دولت برای سفرهای نوروزی چیست. چون ما از الان برای سفرهای داخلی و خارجی نوروزی برنامه ریزی کرده‌ایم.

این فعال گردشگری گفت: قبول داریم که اتفاق ناگواری رخ داده و باید دست در دست هم بدهیم تا از این شرایط عبور کنیم اما نباید این طور باشد که همه بار روی دوش بخش خصوصی گذاشته شود. بخش نامه وزارت میراث فرهنگی درباره عدم دریافت کنسلی تورها مبهم است و سهم هر یک در پرداخت زیان‌ها مشخص نیست. ما نمی‌دانیم الان در شرایط فورس ماژور هستیم یا نه. درباره تورهای داخلی می‌توان مشکل را حل کرد اما درباره سفرهای خارجی چه کار باید کنیم.

این مدیر دفتر خدمات مسافرتی بیان کرد: کارگزار خارجی قوانین خودش را دارد می‌گوید اگر از مبدا پرواز انجام نشود، یک قانون وجود دارد اگر آن کشور پروازهایش را کنسل کند یک قانون دیگر. اینها باید با همفکری وزارت میرا فرهنگی و وزارت امور خارجه و اتحادیه‌های صنفی همفکری و حل شود.

روحانی افزود: البته الان ما در برخی از موارد داخلی هم مشکل داریم به عنوان مثال برخی از هتل‌ها برای کنسلی اتاق حاضر به عدم دریافت جریمه نیستند. درحالی که ما از الان به آنها پیش پرداخت داده‌ایم. نوروز سال ۹۸ به دلیل سیل بسیاری از سفرها کنسل شد، ما هنوز نتوانسته‌ایم از برخی هتل‌ها طلب مان را بگیریم. با این وجود پول مردم را دادیم.