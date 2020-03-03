اعضای ستاد مرکزی آموزش غیرحضوری در دانشگاه آزاد منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در نامه ای به جواد علمائی معاون علوم مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ضمن واگذاری تشکیل ستاد مرکزی آموزش غیر حضوری در دانشگاه آزاد اسلامی به این معاونت، اعضای این ستاد را معرفی کرد.

طهرانچی خطاب به علمائی معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرده است: با توجه به شرایط پیش آمده در کشور و لزوم تشکیل کلاس‌ها بر پایه آموزش غیرحضوری در سطح تمام واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، ستاد مرکزی آموزش غیرحضوری را با حضور آقایان مشکینی معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه، کشاورزی سرپرست واحد الکترونیکی، همتی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمی دانشگاه (دبیر ستاد)،ادهمی مدیر کل توسعه آموزش و امور دانشجویان علوم پزشکی، شمس قائم مقام امور آموزشی معاونت علوم انسانی و هنر و متاجی مدیر کل آموزش معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه تشکیل و نسبت به برنامه ریزی و نظارت بر امور، بر اساس بخشنامه مربوطه با همکاری روسای استان ها و ستادهای آموزش غیرحضوری اقدامات لازم را به عمل آورید.