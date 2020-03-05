به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بهاروند معاون حقوقی و بین الملل وزارت امورخارجه در حاشیه نشست «شیوع بیماری کرونا و تشریح اقدامات پیشگیرانه و کنترلی دولت جمهوری اسلامی ایران» که با حضور ریچارد برنان مدیر منطقه‌ای عملیات اضطراری سازمان جهانی بهداشت و سفرا و دیپلمات‌های خارجی مقیم تهران در وزارت خارجه برگزار شد، افزود: هیاتی از سازمان بهداشت جهانی از چند روز پیش به ایران آمدند و بعضی از تجهیزات و وسایلی که برای تشخیص بیماری کرونا بود همراه خود آوردند، البته بعضی از کشورهای دوست هم در این زمینه کمک کردند.

بهاروند با تاکید بر اینکه همه برای مهار و درمان بیماری تلاش می‌کنند، افزود: دیپلمات‌های ایرانی در کنار وزارت بهداشت بسیج شدند تا هر کاری که لازم است را انجام دهند، ملت نگران نباشند چرا که این اولین بیماری واگیرداری نیست که در جهان بروز می‌کند.

وی تصریح کرد: کشورهای جهان همیشه بیماری‌های مشابه این مورد را شکست داده اند و این بیماری را نیز با کمک کشورهای دیگر شکست خواهیم داد.

معاون حقوقی و بین الملل وزارت امورخارجه همچنین گفت: ما نشستی با هیات سازمان بهداشت جهانی و دیپلمات‌های خارجی در خصوص نحوه رسیدگی به وضعیت بیماران ویروس کرونا در ایران داشتیم.

بهاروند افزود: هیات سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد ایران سیستم بهداشتی خوبی دارد و به موازاتی که این ویروس گسترش پیدا کرد برای مهار آن اقدام کرده است.

وی گفت: تجهیزات و آزمایشگاه‌ها برای مقابله با این بیماری در ایران و در بقیه کشورها در حال افزایش است، به زودی آزمایشگاه‌های ایران گسترش پیدا می‌کند و ما یکی از بهترین شبکه‌های بهداشت و سلامت عمومی جهان را داریم و همه تلاش خود را برای مهار این بیماری به کار گرفته اند.

بهاروند تصریح کرد: درباره بعضی از اقداماتی که باعث گسترش ویروس کرونا می‌شود دستوراتی داشته شده است، ما از مومنان و روحانیون و علمای دینی که بعضی از اجتماعات را بنا به ضرورت این بیماری و جلوگیری از گسترش آن لغو کردند، تشکر می‌کنیم.

وی بار دیگر تاکید کرد: نباید ترسید، البته همان اقدامات اولیه‌ای را که پزشکان گفتند باید انجام دهیم، چرا که وزارت بهداشت، کادر درمانی و پرستاران خیلی خوب کار می‌کنند به آن‌ها اطمینان داشته باشیم و همه دست به دست هم می‌دهیم و این بیماری را شکست خواهیم داد.

معاون حقوقی و بین الملل وزارت امورخارجه یادآور شد: این بیماری، بیماری ملی و مربوط به یک ملت و مردم نیست، مشکلی جهانی است بنابراین همه کشورهای جهان باید در مهار و درمان آن همکاری کنند در واقع باید همه دست به دست هم دهیم و نگذاریم این بیماری گسترش یابد.

بهاروند اضافه کرد: آن گونه نمایندگان سازمان جهانی بهداشت و پزشکان گزارش داده اند، زوایای این بیماری هنوز شناخته شده نیست، البته پیشرفت‌هایی صورت گرفته که در روزهای آینده می‌توانیم ارزیابی در این خصوص داشته باشیم.

ایجاد محدودیت‌ها باید بر اساس شواهد علمی باشد

معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه گفت: ایجاد محدودیت در تجارت و رفت و آمدها باید بر اساس شواهد علمی و متناسب با شیوع یک بیماری در یک کشور باشد.

محسن بهاروند معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه در حاشیه نشست «شیوع بیماری کرونا و تشریح اقدامات پیشگیرانه و کنترلی دولت جمهوری اسلامی ایران» در پاسخ به سوالی در مورد محدودیت‌های پروازی اعمال شده از سوی برخی از کشورها به مقصد ایران، اظهار کرد: همان‌طور که آقای «ریچارد برنان» مدیر منطقه‌ای عملیات اضطراری سازمان جهانی بهداشت اشاره کردند، ایجاد محدودیت در تجارت و رفت و آمد باید بر اساس شواهد علمی بوده و از طرف دیگر متناسب با شیوع و گسترش یک اپیدمی در یک کشور باشد و از دیگر سو نیز هر کشوری که این محدودیت‌ها را ایجاد می‌کند باید به سازمان بهداشت جهانی گزارش دهد که بر اساس چه شواهدی این کار را انجام داده است و متاسفانه خیلی از کشورها این گزارش را نداده اند.

بهاروند با بیان اینکه ما دوست نداریم که به هیچ وجه این ویروس از ایران به کشورهای دیگر برود، گفت: همان طور که پیش از این اشاره کردم، شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف یک موضوع جهانی است و باید با همکاری همه کشورها با آن مقابله کرد.

این دیپلمات ارشد کشورمان ادامه داد: هیئت سازمان بهداشت جهانی و همچنین پزشکان می‌گویند محدودیت‌هایی که در این زمینه انجام شده به هیچ ضرورتی نداشته است.

معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه در پایان با بیان اینکه قوانین و استانداردهای سلامت در دنیا در مورد این گونه مسائل مشخص است، خاطرنشان کرد: این اطمینان را می‌دهیم که از طریق ما ویروس در جایی پخش نشود و لازم نیست که در این مورد خیلی ترس وجود داشته باشد.