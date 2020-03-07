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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۳۷

احتمال مرگ سلمان بن عبدالعزیز قوت گرفت؛ ‌

توئیت جنجالی شخصیت برجسته اماراتی درباره وضعیت «ملک سلمان»

توئیت جنجالی شخصیت برجسته اماراتی درباره وضعیت «ملک سلمان»

شخصیت برجسته اماراتی که یکی از مهمترین افراد نزدیک به «محمد بن زائد» ولیعهد ابوظبی است با انتشار توئیت «شاه کیش شد» درباره ملک سلمان، گمانه زنی ها درباره مرگ وی را قوت بخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه مصری «الیوم»، «حمد المزروعی» شخصیت برجسته اماراتی که یکی از مهمترین افراد نزدیک به «محمد بن زائد» ولیعهد ابوظبی است پس از افزایش گمانه‌زنی‌ها در خصوص مرگ «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی یک توئیت معنادار و جنجالی را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این توئیت نوشته است: «شاه کیش شد».

این توئیت شخصیت اماراتی جنجال زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به پا کرد و برخی آن را اعلام مرگ پادشاه عربستان سعودی تلقی کردند.

برخی دیگر نیز این توئیت شخصیت نزدیک به بن زائد را به مثابه اقدام بن سلمان در کنار زدن تمامی موانع در مسیر به قدرت رسیدنش در عربستان دانستند.

اما در هر صورت، آنچه که واضح به نظر می‌رسد، توئیت شخصیت اماراتی نزدیک به بن زائد گمانه زنی‌ها در خصوص مرگ ملک سلمان را بیش از هر زمان دیگری تقویت کرده است.

کد مطلب 4872212

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