پلیس به شرارت ۴ شرور در ایلام پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۴ نفر از اراذل و اوباش که در چهارراه سعدی با یک دستگاه پژو ۴۰۵ بدون پلاک اقدام به قدرت نمایی با سلاح گرم کرده بودند توسط انتظامی شهرستان ایلام دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه علت و انگیزه این افراد در ایجاد قدرت نمایی کاذب در دست بررسی است، افزود: متهمان دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی و در راستای مطالبه به حق مردم تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی استان ایلام با بیان اینکه امروز بیشتر از هر زمان دیگر جامعه نیاز به آرامش دارد گفت: پلیس با کسی که قصد داشته باشد امنیت و آرامش مردم را به مخاطره بیندازد برابر قانون و به شدت برخورد خواهد کرد.

سردار یاری ضمن قدردانی از همکاری خوب مردم فهیم استان، از آنان خواست در صورت هرگونه مشکل انتظامی و امنیتی سریعاً مراتب را از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند تا همکاران ما در سریع‌ترین زمان ممکن با افراد خاطی برخورد کنند.