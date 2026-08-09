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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱

احتمال بارش‌های پراکنده در اصفهان وجود دارد؛ افزایش ۲ درجه‌ای دما

احتمال بارش‌های پراکنده در اصفهان وجود دارد؛ افزایش ۲ درجه‌ای دما

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از احتمال بارش‌های پراکنده و خفیف در نیمه غربی استان خبرداد.

حجت‌الله علی عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز چهارشنبه هفته جاری تا جمعه به ویژه در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر و در مناطق غربی استان بارش‌های پراکنده و خفیف پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: از امروز تا روز سه‌شنبه جوی آرام و پایدار را در استان شاهد خواهیم بود و در این مدت پوشش جزئی ابر و گاهی افزایش سرعت وزش باد و در مناطق غربی در ساعات بعدازظهر و اوایل شب وزش باد به نسبت شدید دور از انتظار نیست.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه افزایش دارد، گفت: کاشان و آران و بیدگل با بیشینه دمای ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.

علی عسکریان اضافه کرد: دمای شهر اصفهان مرکز استان، در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

کد مطلب 6912289

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