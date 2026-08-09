برگزاری دوازدهمین همایش ملی حدیث پژوهی در دانشگاه قرآن و حدیث

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین همایش ملی حدیث پژوهی به همت دانشگاه قرآن و حدیث برگزار میشود.
محورهای همایش شامل چند بخش همچون، علوم و معارف قرآن و حدیث، پژوهش های میان رشته ای قرآنی و حدیثی، نهجالبلاغه، مطالعات قرآنی و حدیثی در حوزه تابآوری و مقاومت، کاربست هوش مصنوعی در مطالعات قرآنی و حدیثی و قرآن و حدیث در قاب هنر است.
همچنین مقالات برگزیده در مجلات علمی منتشر خواهد شد.
مهلت ارسال مقالات تا ۲۰ مهر ۱۴۰۵ و زمان برگزاری آذر ۱۴۰۵ همزمان با هفته ی پژوهش است.
علاقه مندان به شرکت در همایش و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی https://qhu.ac.ir/Hadithepajouhesh مراجعه کنند.
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