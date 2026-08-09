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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰

برگزاری دوازدهمین همایش ملی حدیث پژوهی در دانشگاه قرآن و حدیث

برگزاری دوازدهمین همایش ملی حدیث پژوهی در دانشگاه قرآن و حدیث

دوازدهمین همایش ملی حدیث پژوهی در شش محور به همت  دانشگاه قرآن و حدیث برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین همایش ملی حدیث پژوهی به همت دانشگاه قرآن و حدیث برگزار می‌شود.

محورهای همایش شامل چند بخش همچون، علوم و معارف قرآن و حدیث، پژوهش های میان رشته ای قرآنی و حدیثی، نهج‌البلاغه، مطالعات قرآنی و حدیثی در حوزه تاب‌آوری و مقاومت، کاربست هوش مصنوعی در مطالعات قرآنی و حدیثی و قرآن و حدیث در قاب هنر است.

همچنین مقالات برگزیده در مجلات علمی منتشر خواهد شد.

مهلت ارسال مقالات تا ۲۰ مهر ۱۴۰۵ و زمان برگزاری آذر ۱۴۰۵ همزمان با هفته ی پژوهش است.

علاقه مندان به شرکت در همایش و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی https://qhu.ac.ir/Hadithepajouhesh مراجعه کنند.

کد مطلب 6912215
سیده فاطمه سادات کیایی

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