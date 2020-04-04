کسب درآمد یوتیوب از تبلیغ درمان های جعلی ویروس کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین،طبق گزارش یک شرکت تحقیقاتی غیر انتفاعی به نام TTP، یوتیوب در بحبوحه شیوع ویروس کرونا همچنان اجازه انتشار آگهی هایی در ویدئوها را می دهد که داروهای جعلی مانند گیاهان و معجون های مختلف را برای درمان ویروس کووید ۱۹ تبلیغ می کنند.

طبق این گزارش حداقل ۷ ویدئو با چنین محتوایی در یوتیوب مشاهده شده که اسپانسرهای مختلفی از جمله برنامه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دونالد ترامپ ، فیس بوک ، شرکت بیمه لیبرتی، استارت آپ جریان Quibi و وب سایت Masterclass.com دارند.مثلا عنوان یکی از این آگهی ها «درمان ویروس کرونا با داروهای خانگی» است. برخی از این ویدئو ها حاوی توصیه های بهداشتی غیر ایمن بودند.

به نوشته این نشریه، پس از تماس با یوتیوب، ۴ مورد از ویدئوهای ناقض قوانین حذف شدند. ۳ ویدئو دیگر همچنان در یوتیوب وجود دارند زیرا به گفته سخنگوی یوتیوب به طور مستقیم اطلاعات جعلی را تبلیغ نمی کنند بلکه حاوی نکاتی درباره سلامتی هستند.

یوتیوب ادعا می کند هزاران ویدئو حاوی اطلاعات جعلی و محتوای خطرناک درباره ویروس کووید ۱۹ را حذف کرده است.

این درحالی است که گوگل، فیس بوک و پلتفرم های دیجیتال دیگر به شدت تلاش دارند اخبار جعلی درباره ویروس کرونا را کنترل و منابع با کیفیت را در خصوص اطلاع رسانی کووید ۱۹ اولویت بندی کنند. اما به گفته TTP به نظر می رسد یوتیوب از این روند پیروی نمی کند.