به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، روح الله قاسمیان رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن، طی یادداشتی به اهمیت نقش خبرنگاران در دنیای امروز پرداخته است. متن این یادداشت به شرح زیر است؛

در روزگاری زندگی می‌کنیم که خبر، پیش از آنکه به مقصد برسد، بارها و بارها دگرگون می‌شود؛ گاه شتاب انتشار، مجال تأمل را می‌گیرد و گاه فراوانی داده‌ها، حقیقت را در میان انبوه صداها پنهان می‌کند. در چنین زمانه‌ای، اطلاع‌رسانی دیگر صرفاً انتقال یک خبر نیست، بلکه هنری مسئولانه برای نزدیک کردن جامعه به واقعیت است. از همین‌رو، خبرنگار را باید یکی از اصلی‌ترین کنشگران حوزه آگاهی عمومی دانست؛ کسی که میان رخداد و افکار عمومی، پلی از دقت، انصاف و فهم می‌سازد.

در جهانی که سرعت، گاه از صحت پیشی می‌گیرد، ارزش کار خبرنگار درست در همین‌جا معنا پیدا می‌کند: در بازگرداندن خبر به مسیر اعتبار. جامعه‌ای که از خبرنگاری مسئولانه برخوردار باشد، کمتر اسیر شایعه می‌شود، زودتر به حقیقت نزدیک می‌گردد و امکان گفت‌وگوی دقیق‌تری درباره مسائل خود پیدا می‌کند.

اطلاع‌رسانی دقیق، ستون اصلی اعتماد عمومی است. هرگاه خبر با شفافیت، انسجام و اتکا به منابع معتبر منتشر شود، افکار عمومی نیز فرصت می‌یابد تا بر پایه آگاهی تصمیم بگیرد، نه بر اساس گمان و هیجان. اینجا نقش حرفه ای خبرنگار، نقشی اجتماعی است که با سلامت ذهنی جامعه، آرامش روانی مخاطب و کیفیت فهم جمعی ارتباط مستقیم دارد.

از این منظر، خبرنگار در خط مقدم مواجهه با واقعیت ایستاده است؛ گاهی در میدان حادثه، گاهی در متن بحران، و گاهی در دل یک رویداد ساده اما اثرگذار.

او باید بتواند از دل لایه‌های مختلف اطلاعات، آنچه را که برای جامعه مهم، درست و قابل اتکاست استخراج کند. چنین مسئولیتی، نه ساده است و نه کم‌اهمیت. خبرنگاری در این معنا، پاسداری از حق دانستن است؛ حقی که بدون آن، جامعه در تاریکی ابهام و بی‌خبری فرو می‌رود.

امروز بیش از هر زمان دیگر، به رسانه‌هایی نیاز داریم که خبر را نه برای هیجان، بلکه برای روشنگری منتشر کنند؛ و به خبرنگارانی که میان سرعت و دقت، میان جذابیت و حقیقت، جانب مسئولیت را بگیرند. در نهایت، ارزش خبر در درستی آن است و ارزش خبرنگار در امانتی است که در انتقال واقعیت از آن پاسداری می‌کند. این همان جوهره‌ای است که اطلاع‌رسانی را از یک کار روزمره، به یک رسالت اجتماعی تبدیل می‌کند.