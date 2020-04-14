به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحشمت الله حیات الغیب مدیرکل زندان‌های استان تهران در جلسه‌ای که به منظور بررسی آمادگی شبانه روزی زندان‌ها برای پیشگیری از بروز بیماری کرونا تشکیل شد، گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور، بر اساس تأکیدات ریاست سازمان زندان‌ها، وضعیت سلامتی زندانیان با دقت بسیار کنترل می‌شود.

حیات الغیب ادامه داد: از زمان شروع بحران شیوع کرونا در کشور، در راستای اجرای برنامه‌ها و دستورات سازمان زندان‌ها، کارکنان زندان‌های استان تهران همراه با سایر استان‌ها، ضمن آماده باش کامل و منسجم و همچنین همکاری گسترده با مراجع قضائی در اعزام مددجویان واجد شرایط به مرخصی، روزانه اقدام به ضدعفونی کردن اماکن نمودند.

وی همچنین گفت: در همین راستا و به منظور حفظ این آمادگی، رزمایش مدافعان سلامت زندان‌ها صبح روز سه شنبه به صورت همزمان در زندان رجایی شهر، بازداشتگاه اوین، کانون اصلاح و تربیت، اردوگاه فشافویه و ندامتگاه های شهرری، قزلحصار، ورامین، دماوند و تهران بزرگ برگزار شد.

حیات الغیب افزود: در این رزمایش که با حضور مدیران، کارکنان و نیز پزشکان، پرستاران و کادر درمانی ادارات بهداشت و درمان زندان‌های استان برگزار شد، مراحل پذیرش زندانی جدیدالورود، قرنطینه، بیماریابی و انتقال وی به بیمارستان‌های سطح شهر، شناسایی زندانیان با بیماری‌های زمینه‌ای مانند تنگی نفس و غیره و نیز اقدامات پیشگیرانه مانند توزیع دستکش و مواد ضدعفونی کننده و حفظ فاصله اجتماعی اجرا گردید.

مدیرکل زندان‌های استان تهران با اشاره به زحمات ارزشمند و جهادگونه کارکنان سنگر اصلاح و تربیت که گمنام هستند، ادامه داد: در محیط بسته زندان، پیشگیری از بروز بیماری پرخطر مانند کرونا از اهمیت بالایی برخوردار است و ما موظف به حفظ سلامتی زندانیان در کنار ارتقای امنیت و برقرار آرامش روانی برای آنان و خانواده‌هایشان هستیم.

وی تأکید کرد: پزشکان و کادر درمانی شاغل در زندان‌ها، ضمن حضور جهادی و شبانه روزی، با معاینه روزانه افراد مشکوک، به صورت شبانه روزی، آماده ارائه خدمات درمانی و اعزام به بیمارستان‌های تخصصی سطح شهر با رعایت تمام موازین بهداشتی و قرنطینه هستند.

مدیرکل زندان‌های استان تهران با اعلام توزیع منظم و روزانه ماسک و مواد ضدعفونی کننده بین زندانیان، کارکنان و سربازان وظیفه گفت: علاوه بر این تمام این سه گروه به صورت روزانه مورد تب سنجی قرار می‌گیرند و اگر کسی مشکوک باشد حق ورود به مجموعه زندان و همچنین اداره کل را ندارد.

وی همچنین گفت: نظیر این رزمایش به صورت دوره‌ای در طول سال و با موضوعات مختلف برگزار می‌شود تا کارکنان زندان‌های استان تهران آمادگی مواجهه با هر گونه بحران یا خطر را داشته، در جهت ارتقای امنیت و سلامتی زندانیان گام بردارند.

بر اساس این گزارش، رزمایش مدافعان سلامت زندان‌ها با شعار تلاش برای مقابله با ورود کرونا، ضمن نظارت دکتر مجید رضازاده رئیس اداره بهداشت و درمان اداره کل، ساعت ۱۰ صبح روز ۲۶ فروردین به صورت همزمان با حضور تمام کارکنان اداری، شیفتی، پزشکان، پرستاران و سربازان وظیفه برگزار گردید.