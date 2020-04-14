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۲۶ فروردین ۱۳۹۹، ۱۴:۱۷

مدیرکل زندان‌های استان تهران خبر داد

رزمایش مدافعان سلامت زندان‌ها برگزار شد

رزمایش مدافعان سلامت زندان‌ها برگزار شد

مدیرکل زندان‌های استان تهران اعلام کرد: با هدف حفظ آمادگی نیروهای انسانی شاغل در زندان‌های استان تهران، رزمایش مدافعان سلامت زندان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحشمت الله حیات الغیب مدیرکل زندان‌های استان تهران در جلسه‌ای که به منظور بررسی آمادگی شبانه روزی زندان‌ها برای پیشگیری از بروز بیماری کرونا تشکیل شد، گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور، بر اساس تأکیدات ریاست سازمان زندان‌ها، وضعیت سلامتی زندانیان با دقت بسیار کنترل می‌شود.

حیات الغیب ادامه داد: از زمان شروع بحران شیوع کرونا در کشور، در راستای اجرای برنامه‌ها و دستورات سازمان زندان‌ها، کارکنان زندان‌های استان تهران همراه با سایر استان‌ها، ضمن آماده باش کامل و منسجم و همچنین همکاری گسترده با مراجع قضائی در اعزام مددجویان واجد شرایط به مرخصی، روزانه اقدام به ضدعفونی کردن اماکن نمودند.

وی همچنین گفت: در همین راستا و به منظور حفظ این آمادگی، رزمایش مدافعان سلامت زندان‌ها صبح روز سه شنبه به صورت همزمان در زندان رجایی شهر، بازداشتگاه اوین، کانون اصلاح و تربیت، اردوگاه فشافویه و ندامتگاه های شهرری، قزلحصار، ورامین، دماوند و تهران بزرگ برگزار شد.

حیات الغیب افزود: در این رزمایش که با حضور مدیران، کارکنان و نیز پزشکان، پرستاران و کادر درمانی ادارات بهداشت و درمان زندان‌های استان برگزار شد، مراحل پذیرش زندانی جدیدالورود، قرنطینه، بیماریابی و انتقال وی به بیمارستان‌های سطح شهر، شناسایی زندانیان با بیماری‌های زمینه‌ای مانند تنگی نفس و غیره و نیز اقدامات پیشگیرانه مانند توزیع دستکش و مواد ضدعفونی کننده و حفظ فاصله اجتماعی اجرا گردید.

مدیرکل زندان‌های استان تهران با اشاره به زحمات ارزشمند و جهادگونه کارکنان سنگر اصلاح و تربیت که گمنام هستند، ادامه داد: در محیط بسته زندان، پیشگیری از بروز بیماری پرخطر مانند کرونا از اهمیت بالایی برخوردار است و ما موظف به حفظ سلامتی زندانیان در کنار ارتقای امنیت و برقرار آرامش روانی برای آنان و خانواده‌هایشان هستیم.

وی تأکید کرد: پزشکان و کادر درمانی شاغل در زندان‌ها، ضمن حضور جهادی و شبانه روزی، با معاینه روزانه افراد مشکوک، به صورت شبانه روزی، آماده ارائه خدمات درمانی و اعزام به بیمارستان‌های تخصصی سطح شهر با رعایت تمام موازین بهداشتی و قرنطینه هستند.

مدیرکل زندان‌های استان تهران با اعلام توزیع منظم و روزانه ماسک و مواد ضدعفونی کننده بین زندانیان، کارکنان و سربازان وظیفه گفت: علاوه بر این تمام این سه گروه به صورت روزانه مورد تب سنجی قرار می‌گیرند و اگر کسی مشکوک باشد حق ورود به مجموعه زندان و همچنین اداره کل را ندارد.

وی همچنین گفت: نظیر این رزمایش به صورت دوره‌ای در طول سال و با موضوعات مختلف برگزار می‌شود تا کارکنان زندان‌های استان تهران آمادگی مواجهه با هر گونه بحران یا خطر را داشته، در جهت ارتقای امنیت و سلامتی زندانیان گام بردارند.

بر اساس این گزارش، رزمایش مدافعان سلامت زندان‌ها با شعار تلاش برای مقابله با ورود کرونا، ضمن نظارت دکتر مجید رضازاده رئیس اداره بهداشت و درمان اداره کل، ساعت ۱۰ صبح روز ۲۶ فروردین به صورت همزمان با حضور تمام کارکنان اداری، شیفتی، پزشکان، پرستاران و سربازان وظیفه برگزار گردید.

کد مطلب 4900467

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