به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه در مراسمی با حضور سردار مرتضی کشکولی فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، امیر غفوری نژاد سرپرست اداره کل نوسازی مدارس لرستان و دیگر مسئولان، پروژه احداث دو مدرسه در منطقه کوی امام رضا شهرستان خرم آباد به زمین زده شد.

بر این اساس یک مدرسه ۹ کلاسه در زمینی به مساحت ۱۵۵۵ متر و یک مدرسه ۶ کلاسه در زمینی به مساحت ۹۳۵ متر مربع احداث خواهد شد.

سردار مرتضی کشکولی فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در این مراسم با اشاره به اینکه امروز توفیق شد که در خدمت خیرین مدرسه ساز و دیگر مسئولان جهادی نوسازی مدارس استان باشیم، گفت: ما تصمیم گرفتیم برای کمک به مردم استان در بحث فضای آموزشی، زمینی به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع که در منطقه کوی امام رضا شهرستان خرم آباد با جمعیت ۱۵۰۰ نفری قرار دارد، در راستای ایجاد فضای آموزشی در این منطقه به مجمع خیرین مدرسه ساز استان اهدا کنیم.

وی بیان کرد: قرار شد در این زمین یک مدرسه ۹ کلاسه توسط اداره کل نوسازی مدارس استان، به نام شهید سپهبد قاسم سلیمانی ساخته شود.

امیر غفوری نژاد سرپرست اداره کل نوسازی مدارس لرستان نیز در این مراسم با اشاره به کلنگ زنی دو فضای آموزشی در منطقه کوی امام رضا شهرستان خرم آباد، اظهار داشت: یک فضای آموزشی ۹ کلاسه با زیر بنای ۱۵۵۵ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان با کمک فرماندهی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان کلنگ زنی شد و انشاالله در صورت تأمین اعتبار این فضای آموزشی در اسرع وقت تحویل آموزش و پرورش استان خواهد شد.

وی ادامه داد: یک فضای آموزشی شش کلاسه هم با مشارکت خیر گرانقدر دکتر خیرالهی با زیر بنای ۹۳۵ متر مربع و به صورت مشارکتی با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید که امیدواریم با بهره برداری از این دو فضای آموزشی حدود ۴۰۰ دانش آموز از آن بهره کافی را ببرند.

سرپرست اداره کل نوسازی مدارس لرستان تصریح کرد: از سردار کشکولی فرمانده سپاه لرستان بخاطر کمک به مردم و اهدا زمین در راستای ایجاد فضای آموزشی تقدیر و تشکر می‌کنم و برای ماندگار شدن این کار خیر توسط سپاه استان، این مدرسه به نام شهید سلیمانی ساخته خواهد شد.