دستگیری شکارچیان غیرمجاز و کشف ۱۰ لاشه گراز وحشی در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی از دستگیری سه شکارچی غیرمجاز پیش از اقدام به شکار و همچنین کشف لاشه ۱۰ رأس گراز وحشی در محورهای مواصلاتی دماوند خبر داد.

میرزاکریمی با اعلام این خبر گفت: محیط‌بانان پاسگاه محیط‌بانی رودافشان در جریان گشت شبانه، سه نفر شکارچی غیرمجاز را که قصد آغاز شکار در حاشیه مسیر سقزدره به قلفک داشتند، در تاریکی شب شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: در این عملیات یک قبضه سلاح خفیف به همراه سایر ادوات شکار از متخلفان کشف و توقیف شد و اقدامات قانونی در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند ادامه داد: طی هفته جاری و در جریان اجرای ایست و بازرسی توسط بسیجیان حوزه سربندان در جاده اصلی، از یک خودروی عبوری لاشه ۱۰ رأس گراز وحشی کشف شد که از یکی از استان‌های شمالی شکار و به مقصد تهران در حال انتقال بود.

میرزاکریمی بیان کرد: در راستای تعامل و همکاری با یگان حفاظت محیط زیست، لاشه‌های کشف‌شده جهت طی مراحل قانونی تحویل محیط‌بانان شد.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های بسیجیان حوزه سربندان و عوامل کلانتری جابان تصریح کرد: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده و پیگیری‌های لازم در حال انجام است و شماره پیامکی ۰۹۹۲۱۰۰۱۵۴۰ این اداره به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی در حوزه تخلفات زیست‌محیطی است.