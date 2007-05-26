



نیکی کریمی، یکی از داوران بخش سینه فونداسیون جشنواره کن، در مراسم معرفی اعضاء هیئت داوران شرکت کرد.

اندرو راس ـ کوربیس





گور وربینسکی، کارگردان "دزدان دریایی کارائیب: در انتهای دنیا"، همراه جانی دپ و جفری راش دیده می‌شود. این فیلم از دیروز در آمریکای شمالی اکران شده است.







"بحران زباله". ناپل، ایتالیا. یک زن با بچه‌اش از کنار کوه زباله عبور می‌کند. ماموران شهرداری تمایلی به جمع‌آوری مداوم زباله‌ها ندارند. سالواتوره لاپورتا ـ اسوشیتدپرس





"مثل دومینو". ایتالیا. گروهی از دوچرخه‌سواران مسابقات دوچرخه‌سواری جیرو دیتالیا به هم برخورد کرده‌اند.

دانیل لا موناکا ـ رویترز







"هجرت". لبنان. بچه‌های فلسطینی در حالی که در صندوق عقب یک خودرو نشسته‌اند از اردوگاه پناهندگان نهر البارد می‌گریزند تا به اردوگاه پناهندگان بداوی در شمال لبنان بروند. جمال سیدی ـ رویترز









"تقسیم وظایف". کراسنویارسک، صربستان. یک دانش‌آموز مدرسه باله در حال تمرین مطالعه می‌کند.

ایلیا نایموشین ـ رویترز







"عروس و رای او". بخارست، رومانی. یک عروس از کابین رای‌گیری خارج می‌شود. رای‌دهندگان در یک همه‌پرسی در مورد اعلام جرم علیه رئیس جمهور معلق رومانی شرکت کردند. وادیم گیردا ـ اسوشیتدپرس







"بازی با آرد". مانیل، فیلیپین. چند پسربچه فیلیپینی در جشنواره‌ای درون لیوان‌های پلاستیکی محتوی آرد فوت می‌کنند.

آرون فاویلا ـ اسوشیتدپرس