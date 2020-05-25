خبرگزاری مهر - گروه استانها: قبل از تعطیلات عید سعید فطر، بار ترافیکی در جادههای منتهی به مازندران سنگین شد و حجم بیشمار سفر مسافران در روزهای گذشته سبب اعمال محدودیتهای ترافیکی و یکطرفه شدن محورهای استان شده بود.
افزایش چشمگیر مسافران در مازندران در حالی است که شمار زیادی از مهمانان هر ساله برای بهرهمندی از جاذبههای دریا به استان سفر میکنند و عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی، سواحل استان را در روزهایی گذشته در وضعیت قرمز قرار داده است.
بیتوجهی مسافران به برنامههای بهداشتی، استعمال دخانیات و در اختیار گذاشته وسایل تفریحی وضعیت نگرانکننده را در سواحل و مازندران ایجاد کرده است و این استان را دوباره روی سرخط اخبار کرونایی قرار داده است.
بساط قلیان زودتر از موعد برپا شد
موج فزاینده حضور مسافران در ساحل خزر در حالی است که وضعیت جوی مازندران در ۲ روز گذشته ابری و همراه با بارندگی است و بهدلیل تصمیم ستاد مقابله با کرونا هنوز طرحهای سالمسازی دریا فعال نشده، اما بساط قلیان با طعم نعنا و دوسیب پیش از برچیده شدن کرونا و فعال شدن طرحهای سالمسازی دریا در سواحل استان به راه افتاده است.
طرحهای دریا فعال نیست / مسافران رعایت کنند
مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استاندار مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه بازدید از سواحل استان بابیان اینکه طرح دریا بهدلیل کرونا تشکیل نشده است، حضور ناجیان غریق را فقط برای پیشگیری از حوادث بیان کرد و گفت: طبق پروتکلهای وزارت بهداشت و ستاد کرونای کشور، مسافران برای استفاده از دریا منعی ندارند و بهدلیل گردشگری بودن مازندران شاهد حضور مسافران در سواحل هستیم.
علی رجبی افزود: برای آنکه از حضور گردشگران در آب و دریا پیشگیری شود، ناجیان غریق در سواحل در استان مستقر شده است و قرار است طبق برنامههای بهداشتی، درباره فعالیت طرحهای دریا تصمیمگیری شود.
رجبی با بیان اینکه در حال حاضر شنا در دریا ممنوع است، از مسافران خواست تا نسبت به رعایت برنامههای بهداشت برای پیشگیری از کرونا شنا پرهیز کنند.
رئیس هیئت نجاتغریق و غواصی مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار ۶۰۰ ناجی غریق در سواحل این استان، اظهار کرد: حدود ۵۰۰ نیرو در سواحل استان مازندران مستقر کردیم و روزانه حدود ۱۰۰ نیروی قایقران و جتران نیز بهصورت داوطلبانه در حال همکاری با ما هستند.
حدود ۵۰۰ نیرو در سواحل استان مازندران مستقر کردیم و روزانه حدود ۱۰۰ نیروی قایقران و جت ران نیز بهصورت داوطلبانه در حال همکاری با ما هستند
نقی کریمیان افزود: تا امروز هفت نفر نجاتیافته در سطح سواحل استان داریم و قرار است از پنجم خرداد به بعد ستاد کرونای استان در رابطه با طرحهای دریای استان مازندران و استقرار کامل نیروها در سواحل مازندران تصمیمگیری کند.
وی یادآور شد: با تدبیر جدید و بعد از ابلاغ، فرآیند خرید ملزومات نجاتغریق انجامشده و احتمالاً" تا پانزدهم خرداد ماه در اختیار ناجیان غریق قرار میگیرد و در حال حاضر با ادوات سالهای قبل مشغول فعالیت هستند.
کریمیان تصریح کرد: در تمام نقاط استان افرادی که بهرهبردار هستند نظیر پلاژداران، کلوپداران، مجتمعها و غیره باید نسبت به تأمین نیروی انتظام و نیروی نجاتغریق برنامهریزی کنند و تمام مسئولیت متوجه این عزیزان است.
سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز با بیان اینکه شاهد ورود مسافران زیادی به استان بهویژه در سواحل هستیم، گفت: امیدواریم فاصلهگذاری اجتماعی رعایت شود؛ چون در صورت عدم رعایت فاصلهگذاری در دو یا سه هفته بعد دچار مشکل خواهیم شد.
۶۳ بیمار جدید بستری شدند
وی گفت: ظرف ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۶۳ بیمار مشکوک به کرونا براساس تشخیص بالینی در بیمارستانهای زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سطح استان بستری و تعداد ۷۴ نفر از افراد مشکوک بستریشده، از بیمارستانها مرخص شدند و تکمیل روند درمانی خود را در منزل ادامه خواهند داد.
موسوی گفت: هماکنون ۲۶۲ نفر بیمار مشکوک به ویروس کرونا با علائم تنفسی حاد مشکوک به کرونا براساس تشخیص بالینی در این مراکز بستری هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: برای قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا همچنان باید پروتکلهای بهداشتی و فاصله ایمن با افراد را رعایت کرده و از سفر درونشهری غیرضروری و برونشهری، حضور در اجتماعات و همچنین حضور در طبیعت و اماکن شلوغ تفریحی ساحلی و جنگلی و پارکها پرهیز شود.
به گزارش مهر، حدود ۴۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در مازندران وجود دارد و پس از ۲ ماه تعطیلی و منع حضور در دریا، با شکست قرنطینه، شمار حضور مسافران و گردشگران در سواحل استان افزایش یافته است و بیتوجهی به مسائل بهداشتی، زنگ خطر شیوع دوباره کرونا و تبدیل وضعیت زرد به قرمز را در مازندران طنینانداز کرده است.
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