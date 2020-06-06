اختراع کلاه الکترومغناطیسی سبک برای اسکن کل مغز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، برای اسکن تمام بخشهای مغز در بیمارستانها معمولاً از دستگاههای بزرگ و سنگین مگنتوانسفالوگرافی استفاده میشود که مجهز به مغناطیس سنجهای بسیار حساس هستند و ناهنجاریهای مغز را تشخیص میدهند. اما یک کلاه پوشیدنی سبک و ساده میتواند در آینده نزدیک جایگزین این دستگاه شود و این فرایند را تسریع کرده و از دشواری آن برای بیماران بکاهد.
این کلاه MEG که با چاپگر سه بعدی قابل تولید است، با حسگرهای خود اطلاعات مربوط به امواج مغزی را جمعآوری میکند و کاربر در زمان استفاده از کلاه یادشده میتواند فعالیتهایی مانند صرف چای، بازیهای فکری، گره زدن، حرکات کششی دست و غیره را انجام دهد.
کلاه یادشده که تنها ۴۹ حسگر دارد، به خصوص برای استفاده افراد کم سن و سال و بیمار که نمیتوانند برای مدت طولانی در یک جا ثابت بنشینند، مناسب است. در آزمایش انجام شده بر روی دو داوطلب این کلاه قادر به اسکن دقیق و سرتاسری مغز بوده است. پژوهشگران امیدوارند بتوانند در آینده نزدیک برای تجاری سازی این محصول با قیمت مناسب اقدام کنند.
