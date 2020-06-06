  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۷ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۰۰

امکان تولید با چاپگر سه بعدی؛

اختراع کلاه الکترومغناطیسی سبک برای اسکن کل مغز

اختراع کلاه الکترومغناطیسی سبک برای اسکن کل مغز

محققان انگلیسی از تولید کلاهی الکترومغناطیسی خبر داده اند که تعداد حسگرهای آن تنها یک پنجم نمونه‌های مشابه است و می‌تواند کل مغز را اسکن کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، برای اسکن تمام بخش‌های مغز در بیمارستان‌ها معمولاً از دستگاه‌های بزرگ و سنگین مگنتوانسفالوگرافی استفاده می‌شود که مجهز به مغناطیس سنج‌های بسیار حساس هستند و ناهنجاری‌های مغز را تشخیص می‌دهند. اما یک کلاه پوشیدنی سبک و ساده می‌تواند در آینده نزدیک جایگزین این دستگاه شود و این فرایند را تسریع کرده و از دشواری آن برای بیماران بکاهد.

این کلاه MEG که با چاپگر سه بعدی قابل تولید است، با حسگرهای خود اطلاعات مربوط به امواج مغزی را جمع‌آوری می‌کند و کاربر در زمان استفاده از کلاه یادشده می‌تواند فعالیت‌هایی مانند صرف چای، بازی‌های فکری، گره زدن، حرکات کششی دست و غیره را انجام دهد.

کلاه یادشده که تنها ۴۹ حسگر دارد، به خصوص برای استفاده افراد کم سن و سال و بیمار که نمی‌توانند برای مدت طولانی در یک جا ثابت بنشینند، مناسب است. در آزمایش انجام شده بر روی دو داوطلب این کلاه قادر به اسکن دقیق و سرتاسری مغز بوده است. پژوهشگران امیدوارند بتوانند در آینده نزدیک برای تجاری سازی این محصول با قیمت مناسب اقدام کنند.

کد خبر 4942217

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها