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۲۵ خرداد ۱۳۹۹، ۱۵:۵۵

سایت بلژیک مطرح کرد:

آنتورپ قید دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس را می‌زند؟

آنتورپ قید دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس را می‌زند؟

یک سایت بلژیکی ضمن انعکاس مشکل حضور علیرضا بیرانوند برای پیوستن به تیم آنتورپ، از احتمال قطع همکاری با ملی پوش فوتبال ایران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت «فوت نیوز» در گزارشی به مشکلات حضور بیرانوند در تیم آنتورپ پرداخت. این سایت نوشت که ممکن است آنتورپ به خاطر مشکلات ویزا قید بیرانوند را بزند.

سایت بلژیک در مطلب خود آورده است «باشگاه آنتورپ، ژان بوتز را به خدمت گرفت اگرچه اعلام شده بود این باشگاه از قبل با علیرضا بیرانوند در ارتباط بوده است. به خاطر شیوع کرونا حضور بیرانوند در بلژیک سه ماه به تأخیر افتاد و او نتوانست برای انجام تست پزشکی ویزا دریافت کند.

بیرانوند قرار بود این هفته به بلژیک برسد. (که این اتفاق رخ نداد و بیرانوند بامداد یکشنبه با وجود حضور در فرودگاه نتوانست به سمت بلژیک پرواز کند و در تهران ماند) او با ۳۱ بازی ملی، ۱۲۴ بازی در پرسپولیس و ۸۰ کلین شیت تا سال ۲۰۲۳ قرارداد دارد. قیمت او در سایت ترنسفر مارکت دو میلیون و ۸۰۰ هزاریورو تخمین زده می شود».

این سایت در پایان این سوال را مطرح کرده که آیا آنتورپ مسیرش را از علیرضا بیرانوند به خاطر مشکلاتی که وجود دارد، جدا می کند؟

کد مطلب 4949411

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    نظرات

    • رسول IR ۱۰:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
      0 0
      پاسخ
      خوبه

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