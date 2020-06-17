«آمریکا مظهر کشتار، نژادپرستی، استثمار جهانی و ناقض حقوق بشر»

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقایع اخیر در آمریکا و ظلم و ستمی که آمریکا بر مردمش روا داشته است اظهار داشت: شعار محوری هفته افشای حقوق بشر آمریکایی «آمریکا مظهر کشتار، نژادپرستی، استثمار جهانی و منفورتری ناقض حقوق بشر» خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به قرار گرفتن در آستانه ششم تیرماه و سو قصد به مقام معظم رهبری اظهار داشت: آمریکا و عمالش در طول تاریخ جنایاتی را رقم زده‌اند که هم اکنون با اعمال این جنایت‌ها در کشور و در حق مردم خودش این جنایت‌ها بیشتر به چشم آمده است.

محمودی گفت: شهادت آیت الله بهشتی و ۷۲ یار با وفایش در هفتم تیرماه، شهادت شهیدان کچویی رئیس زندان اوین و آیت الله صدوقی امام جمعه یزد، بمباران شیمیایی سردشت و هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری و شهادت ۲۹۰ مسافر مظلوم تنها گوشه‌ای از جنایت‌های آمریکای خونخوار بوده است.

وی در ادامه عنوان داشت: امسال هفته حقوق بشر آمریکایی را متفاوت‌تر و با قدرت تر از سال‌های گذشته برگزار خواهیم کرد با تولید محتوا در فضای مجازی به مردم آمریکا پیام همدردی مان را می‌رسانیم و اعلام می‌کنیم که ملت ایران از آنان در برابر ظلم حاکم در آن کشور حمایت می‌کنند.