به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس تهران، محمود گودرزی اظهار داشت: با استقبال سرمایه‌گذاران از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، دوره پذیره‌نویسی یک صندوق قابل معامله (در سهام) آغاز شد و حداکثر تعداد واحدهای قابل فروش این صندوق در اولین روز از دوره پذیره‌نویسی در مدت زمانی کوتاه به فروش رسید.

وی ادامه داد: بورس تهران همزمان با استقبال سرمایه‌گذاران از صندوق‌های قابل معامله، در صدد توسعه این بازار است. از این رو تمامی صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال می‌توانند با تبدیل نوع صندوق به صندوق قابل معامله، از مزیت‌های تابلوی بورس جهت توسعه فعالیت خود استفاده کنند.

معاونت بازار بورس اوراق بهادار تهران به مزیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: بهترین راه ورود به بازار سرمایه برای افرادی که آشنایی کافی برای فعالیت در این حوزه را ندارند، انجام سرمایه‌گذاری به شکل غیر مستقیم از طریق خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. در این نوع سرمایه‌گذاری، عموم جامعه وجوه مازاد یا پس‌انداز خود را در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار داده و این صندوق‌ها وجوه تجمیع شده را زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار، در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند. افراد جامعه با این روش می‌توانند علاوه بر پرداخت هزینه‌های معاملاتی کمتر، از تخصص مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای کسب بازدهی بهره ببرند.