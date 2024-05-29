خودکفایی در سرزمین دانه های طلایی/ رکورد برداشت شکسته می شود

خبرگزاری مهر، گروه استانها_ حمیده تابش نژاد: امنیت غذایی یکی از مهمترین مباحث تعریف شده در ساختار هر کشوری است و تحقق امنیت غذایی از مسیرهای تولید محصول ارگانیک، پوشش تمام قد مناطق و خودکفایی در تولید نیز عبور میکند.
شاید به همین دلیل است که در سطح دنیا برنامههای جامعی برای حفظ امنیت غذایی تعریف شده است.
در کشور ما نیز تحقق امنیت غذایی با دهها شاخص پیوند خورده و استانها نیز بر حسب مزیتها از این ساختار پیروی میکنند.
خودکفایی در دنیای امروزی یکی از مؤلفههای داشتن توان در سطوح مختلف ملی و بین المللی است.
گندم به عنوان محصولی استراتژیک همواره نقش تعیین کنندهای داشته است.
زمینهای حاصلخیز زاگرس این روزها محل دروی ساقههای طلایی گندم زارهایی است که با رنج فراوان کشاورزان به ایستگاه برداشت رسیده و کهگیلویه و بویراحمد نیز در متن کشت این محصول قرار دارد.
پیش بینی خرید ۷۵ هزار تن گندم سیلویی
رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اساس آخرین آمار، تا تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۳ مجموع خرید تضمینی گندم در استان به ۵۶ هزار و ۱۶٠ تن رسید.
علی معتمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع ۵۶ هزار و ۱۶٠ تن، ۴۷ هزار و ۷۶۱ تن گندم سیلویی و ۸ هزار و ۳۹۸ تن گندم بذری بوده است.
وی با تاکید بر تأمین کمباین از مناطق مختلف، گفت: حدود ۳۰۰ کمباین در استان مشغول برداشت گندم هستند.
رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بارندگیهای فصل برداشت و با توجه به کوتاهتر شدن زمان برداشت اعلام کرد: برای فرار از خطر آتش سوزی و حل مشکلات مردم، برنامه برداشت زودتر از موعد در دستور کار قرار گرفت.
معتمدی با تاکید بر فعالیت کمباینهای استان بیان کرد: در استان حدود ۷۰ کمباین فعال وجود دارد و برنامه حمل محصول به سیلوها با سرعت در حال انجام است.
تلاش برای شکستن رکورد
وی تصریح کرد: پیش بینی میشود امسال مانند سال گذشته حدود ۷۵ هزار تن گندم سیلویی خریداری شود که رکورد سالهای اخیر را خواهد زد.
رئیس جهاد کشاورزی استان گفت: امید است با تلاش کشاورزان و همکاری آنها، این رکورد شکسته شود و میزان خرید تضمینی به طور چشمگیری افزایش یابد.
معتمدی افزود: همچنین در این بازه زمانی، ۸۳۲ تن کلزا نیز توسط مراکز خرید تضمینی در استان خریداری شد.
شهرستان کهگیلویه نیز از مناطق پیشتاز استان در تولید گندم بوده و برداشت محصول با تمام توان در این شهرستان آغاز شد.
خرید افزون بر ۱۲ هزار تن گندم در کهگیلویه
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه نیز گفت: خرید گندم در شهرستان به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن رسید و پیش بینی میشود ۲۵ هزار و ۵۰۰ تن مازاد بر مصرف از ۴۰ هزار هکتار در شهرستان کهگیلویه خریداری شود.
کیومرث روزیان در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون ۱۲ هزار و ۵٠٠ تن گندم از کشاورزان این شهرستان خریداری شده و پیشبینی میشود ۲۵ هزار تن دیگر نیز مازاد بر نیاز مصرفی شهرستان خریداری شود.
رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه اظهار داشت: امسال شاهد افزایش سطح زیر کشت گندم در شهرستان بودهایم و کشاورزان با تلاش و کوشش خود محصولی باکیفیت برداشت کردند.
روزیان افزود: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده توسط دولت و حمایتهای جهاد کشاورزی، گندم تولیدی کشاورزان به صورت تضمینی و با قیمت مناسب خریداری میشود.
وی با اشاره به اینکه ۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت گندم اختصاص یافته است، گفت: پیشبینی میشود از این مزارع، بیش از ۶۰ هزار تن گندم برداشت شود.
روزیان در ادامه به مزایای خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: این طرح علاوه بر حمایت از کشاورزان، به خودکفایی کشور در زمینه تولید گندم و امنیت غذایی نیز کمک میکند.
روزیان از کشاورزان خواست با تکمیل مراحل ثبت اطلاعات خود در سامانه جهاد کشاورزی، نسبت به فروش محصول به مراکز خرید تضمینی اقدام کنند.
وی تاکید کرد: کشاورزان حتماً از بذرهای اصلاحشده و کودهای شیمیایی مناسب استفاده کنند و به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی توجه کنند.
روزیان خاطر نشان کرد: خرید گندم از کشاورزان، گامی مهم در جهت حمایت از تولید داخلی و تأمین امنیت غذایی کشور است.
پیش بینی برداشت ۸٠٠ تن کلزا
روزیان گفت: کشت کلزا نیز در سال زراعی جاری به دلیل بارندگیهای مناسب افزایش یافته و شاهد افزایش سطح زیر کشت و عملکرد محصول در این شهرستان بودهایم.
وی ابراز داشت: با توجه به شرایط مطلوب آب و هوایی، پیشبینی میشود در مجموع بیش از ۸۰۰ تن کلزا از مزارع این شهرستان برداشت شود.
روزیان با اشاره به اهمیت کشت کلزا در تناوب زراعی و نقش آن در حاصلخیزی خاک، گفت: کشت این محصول علاوه بر تولید روغن خوراکی، میتواند به عنوان کنجاله برای تغذیه دام نیز مورد استفاده قرار گیرد.
مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه در ادامه به حمایتهای این سازمان از کشاورزان کلزاکار اشاره و خاطر نشان کرد: جهاد کشاورزی با توزیع بذر، پوشش بیمهای و خرید قراردادی «استفاده از بخش خصوصی»، شرایط مطلوبی برای کشت این محصول فراهم کرده است.
روزیان همچنین از کشاورزان خواست با رعایت اصول فنی و بکارگیری توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی، محصول با کیفیتتری را برداشت کنند.
خوشههای طلایی گندم زارها در میان روشنایی خورشید نوید خودکفایی تولید را با دستان کشاورزان در دور و نزدیک کهگیلویه و بویراحمد به همگان مخابره میکند تا اقتصاد کشور گامی به همت تولید کنندگان بردارد و با پیوند تمام استانها، خودکفایی در تولید گندم را داشته باشیم.
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